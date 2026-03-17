“성북 ㅁㅁ 어때요?”…청소년놀터 꾸미는 72인

5개 놀터 운영, 12월까지 위원 활동



이승로 성북구청장이 지난 14일 구청에서 열린 위촉식에서 발언하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 지난 14일 구청에서 ‘청소년놀터’ 청소년운영위원회 합동 위촉식을 개최했다고 17일 밝혔다.청소년놀터는 건강한 놀이 문화를 확산하고 아동·청소년의 행복한 성장을 지원하기 위해 조성된 공간이다. 구는 삼선동 ‘성북도담’, 동선동 ‘동행라온’, 종암동 ‘ㅁㅁ(미음미음)’, 장위3동 ‘잠시만놀다가’, 정릉2동 ‘울:섬＆쉼표’ 등 5곳의 청소년놀터를 운영하고 있다.구는 아동·청소년이 놀이 프로그램 운영·기획에 주체적으로 참여하도록 하기 위해 공간별로 청소년운영위원회를 꾸려 운영하고 있다. 위원들은 오는 12월까지 각 청소년놀터에서 활동하며 공간 운영에 참여하게 된다. 이어 매월 정기회의로 청소년놀터 운영에 대한 의견을 제시한다.위촉식 1부에서는 공개 모집을 통해 선발된 운영위원 72명에게 위촉장을 수여하고 청소년운영위원들이 선서문을 낭독했다. 2부에서는 위원 간 유대감 강화를 위한 놀이 프로그램이 운영됐다. 각 공간의 운영 방향을 소개하는 활동도 이어졌다.이승로 성북구청장은 “아동·청소년들이 공간 운영의 주체로 참여해 주인의식을 높이고 실제 이용자 눈높이에 맞는 활기찬 공간으로 거듭나길 기대한다”고 밝혔다.송현주 기자