담양군, 국립광주과학관과 인공지능·디지털 업무협약 체결

어르신 대상 찾아가는 수준별 인공지능·디지털 교육 운영
전남 담양군은 군청 소쇄원실에서 국립광주과학관과 농산어촌 AI·디지털 문해력 제고를 위한 상호 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 농산어촌 지역 주민을 대상으로 인공지능(AI)과 디지털 기술 교육 및 과학문화 체험 기회를 확대해 지역·계층 간 디지털 격차를 해소하고 AI·디지털 문해력을 높이기 위해 추진됐다.
군은 이번 협약을 통해 어르신을 포함한 전 연령을 대상으로 AI 기초교육, 찾아가는 과학관 등 프로그램을 운영해 농산어촌 지역의 디지털 격차 해소와 과학문화 확산에 힘쓸 계획이다.
이정구 관장은 “주민들이 디지털 기술을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 교육과 과학문화 체험을 제공할 것”이라며 “이번 협약을 계기로 지역 간 디지털 격차 해소와 디지털 문해력 향상에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
정철원 담양군수는 “이번 협약이 농촌 지역 어르신을 비롯한 군민들의 디지털 역량을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 국립광주과학관과 협력해 군민들이 인공지능과 디지털 기술을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 추진하겠다”고 강조했다.
임형주 기자
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