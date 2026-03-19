생명존중 안심도시…영등포구, 서울시 25개 자치구 중 자살률 최저

2022~2024년 3년 연속 감소 성과



최호권(뒷 줄 오른쪽 첫 번째) 영등포구청장이 2024년 3월 양평동에 있는 피트니스센터에서 진행된 어르신 자조모임 ‘행복마중’에서 참가자들과 기념 촬영을 하고 있다. 영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 영등포구가 25개 자치구 중 자살률 최저 수준인 ‘생명존중 도시’로 자리매김했다고 19일 밝혔다.국가데이터처에 따르면 2024년 영등포구의 인구 10만명당 자살에 의한 연령표준화 사망률(연령구조 차이를 보정해 산출한 자살 사망률)은 13.4명이다. 이는 전국(24.6명)과 서울시(20명) 평균치를 크게 밑도는 수치다. 자살률이 전국적으로 상승하는 가운데 구의 자살 사망률은 2022년 15.9명, 2023년 15.3명, 2024년 13.4명으로 3년 연속 줄었다. 순위도 17위에서 25위를 기록해 역대 최저치를 경신했다.이런 성과는 정신건강 서비스 접근성을 높이고 고위험군을 조기 발굴하는 데 집중한 결과다. 구는 주민이 원하는 장소로 찾아가는 ‘마음안심 버스’를 연 64회 운영하고 있다. 무료 상담을 제공하는 ‘힐링캠프 상담실’은 지난 1년간 3024건의 상담을 기록했다.생애주기별 맞춤 지원도 있다. 어르신들이 서로를 돌보는 노노케어 사업 ‘행복마중’으로 지역 돌봄 체계를 만들고 있다. 대표 사업으로 치매 노인 돌봄 가족 봉사단 ‘가가호호 기억친구’를 창단해 돌봄 공백 해소와 노인 일자리 창출을 동시에 이뤘다.1인 가구 안전망 구축에도 힘을 쏟고 있다. 은둔 청년을 위한 ‘회색청년 관계회복 프로그램’을 운영해 지난해 70명의 청년이 사회에 복귀했다. 자립준비청년 전용 공간 ‘우인’도 운영한다.최호권 영등포구청장은 “어르신의 따뜻한 한 끼부터 청년의 홀로서기까지, 소외되는 구민이 없도록 세밀한 복지 정책을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.송현주 기자