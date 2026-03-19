광진구 “정보 부족으로 놓치는 혜택 없도록 세심 행정”

기초생활수급·의료급여 안내문 4000부 제작



김경호 서울 광진구청장.

광진구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 광진구가 저소득 주민들이 변화하는 복지정보를 쉽게 이해하고 필요한 지원을 놓치지 않도록 안내 강화에 힘쓰고 있다고 19일 밝혔다.구는 2026년 기초생활수급자 복지지원 안내문과 의료급여제도 안내문을 제작해 배부했다. 복지제도를 체계적으로 정리해 선제적으로 전달하기 위한 취지다.안내문에는 생계·주거·의료 급여 등 주요 지원 항목과 신청기관 정보를 실어 제도 이해를 돕는다. 교통비·명절위문비 지원과 텔레비전 수신료·가스·수도 요금 감면 등 일상생활과 밀접한 혜택도 한눈에 확인할 수 있다.또한 의료급여 자격을 취득한 뒤 처음 병의원을 이용하는 신규 수급자를 대상으로 이용 절차와 본인부담금을 안내한다. 의료급여 상한일수와 절차 위반 등 제한사항도 담았다.필요한 복지정보를 더 빠르게 확인할 수 있도록 비대면 안내도 함께 강화하고 있다. 카카오톡 채널을 활용한 ‘기초복지 알림톡’을 운영하며 기초생활보장 신규 사업, 제도 변경 사항, 부정수급 예방 정보 등을 수시로 발송한다.김경호 구청장은 “복지제도는 필요한 주민에게 정확한 시기에 닿을 때 실질적인 힘이 된다”라며 “정보의 부족으로 복지 그늘이 생기지 않도록 구민들이 체감할 수 있는 촘촘하고 세심한 복지 행정 서비스를 이어가겠다”고 밝혔다.서유미 기자