강서구, 28일 대입제도 개편 설명회 연다

중3부터 고1~2학년을 위한 대입 설명회



서울 강서구 관계자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 중학교 3학년, 고등학교 1~2학년 예비수험생 및 학부모 100여명을 대상으로 대입 핵심 설명회를 개최한다.강서구 관계자는 “‘2028 대학입시제도 개편 확정안’을 상세히 분석하고, 학년별 맞춤 입시 정보를 제공한다”고 설명했다.설명회는 오는 28일 오전 11시부터 오후 1시까지 강서평생학습관에서 열린다. 강의는 서울세종고 정요한 교사가 맡는다. 정 교사는 서울시 교육청 추천 대학진학지도지원단 소속으로, 2028~2030학년도 개편된 입시제도 핵심 사항과 학년별 준비 방안을 상세히 설명할 예정이다.구는 대입 설명회 대상을 중학교 3학년까지 확대 운영한다. 이어 고등학교 3학년 학생 및 재수생 대상으로 7월 수시 설명회, 11월 정시 설명회를 진행할 예정이다.진교훈 강서구청장은 “급변하는 입시 환경 속에서 학생들이 입시 흐름을 정확히 파악하고 대입 준비에 실질적인 도움을 얻길 바란다”며 “이번 설명회를 시작으로 수시·정시 설명회 등 다양한 입시 지원 프로그램을 지속 운영해 수험생들의 성공적인 진로 설계에 힘을 보태겠다”고 말했다.서유미 기자