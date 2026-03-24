영등포 방치된 땅, 96면 주차장으로 활용



지난 20일 서울 영등포구 신길5동에 조성된 ‘자투리땅’ 주차장의 모습.

영등포구 제공

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서울 영등포구가 주택가 주차난 해소를 위해 방치된 ‘자투리땅’을 구민을 위한 주차장으로 조성한다고 23일 밝혔다.이번에 조성된 신길5동(신길동 410-145번지 일대) 주차장은 96대의 차량을 주차할 수 있는 규모다. 이 일대는 신길 5동, 대림1동, 대림3동이 인접한 주택가로 주민들의 주차 수요가 많은 곳이다. ‘거주자우선주차장’으로 운영되며, 이용을 희망하는 인근 주민은 영등포구시설관리공단에 유선 또는 방문 신청할 수 있다.이곳은 신길5동 지역주택조합 사업 구역 내 유휴지로 착공 전까지 장기간 방치됐다. 이후 무성한 잡초와 쓰레기 무단 투기 등으로 도시 미관을 해친다는 민원이 지속돼 왔다. 구가 만성적인 주차난을 해소하고 주거환경을 개선하기 위해 신길5동 지역주택조합과 협의를 이어온 결과 착공 전까지 이곳을 주차장으로 활용하는 상생 협약을 체결했다.최호권 영등포구청장은 “지역주택조합의 적극적 협조로 주차난과 생활 환경 개선을 동시에 해결한 모범 사례”라며 “도심 속 유휴 부지를 적극 발굴해 구민들의 불편을 해소하고 삶의 질을 높이는 생활 밀착형 행정을 펼치겠다”고 말했다.송현주 기자