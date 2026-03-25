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‘안산에서 살아보기’ 참여자 찾습니다…SNS 홍보하면 숙박·체험비 지원

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경기 안산시는 다음 달 1일부터 17일까지 체험형 관광 ‘안산에서 살아보기’ 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다.

‘안산에서 살아보기’는 3박 4일 동안 안산 전역을 자유롭게 여행하며 SNS를 통해 지역을 홍보하는 체험형 관광 프로그램이다. 시는 기존 ‘대부도에서 3박 4일 살아보기’를 안산 전역으로 확대, 개편했다.

참여 대상은 공고일 기준 안산시 외 거주자(19세 이상, 보호자 동반 시 19세 미만 자녀 참여 가능)이며, 개인 SNS(인스타그램, 블로그 등)를 활용해 안산시 홍보가 가능한 개인 또는 팀이다.

시는 다음 달 30일 총 12개 이내의 참여 팀을 선발해 발표할 예정이다. 선정된 참여팀은 5월부터 11월까지 기간 중 2박 3일 또는 3박 4일 일정으로 안산을 자유롭게 여행하고, SNS에 홍보 콘텐츠를 게시하면 숙박비와 체험비를 지원받는다.

이민근 안산시장은 “이번 프로그램을 통해 더 많은 사람들이 안산을 찾고 지역의 다양한 매력이 널리 알려지길 바란다”며 “아울러 참여자들의 SNS 홍보가 지역경제 활성화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.


안승순 기자
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