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복지·민원… 시청 ‘AI 챗봇’ 모두 답해요

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‘포항봇’ 대화하듯 행정정보 문답
세종 ‘AI 충녕’ 시흥 ‘Ai흥온’ 운영


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각종 민원 정보를 손쉽게 찾을 수 있도록 지방자치단체 홈페이지에 인공지능(AI) 기반 대화형 안내 서비스가 도입되고 있다.

경북 포항시는 시민 누구나 쉽고 편리하게 행정정보를 이용할 수 있는 AI 기반 행정 챗봇인 ‘포항봇’ 서비스를 이달부터 시 홈페이지 전 분야로 확대 운영한다고 2일 밝혔다.

포항봇은 생성형 AI 기술을 활용해 시민들이 궁금한 행정 정보를 대화하듯 질문하면 관련 내용을 쉽고 빠르게 안내하는 서비스다. 시는 지난 2월 경북 시군 최초로 AI 기반 챗봇을 도입해 민원, 복지, 환경, 건설, 교통 분야 정보를 제공해 왔다. 이번 확대 운영을 통해 홈페이지 내 대부분의 행정 정보를 확인할 수 있게 됐다.

세종시는 오는 11월까지 각종 시정 정보를 안내하는 ‘AI 충녕’을 시범 운영한 뒤 12월부터 정식 운영한다. 문의가 잦은 생활 민원부터 공공시설 예약 현황, 도서 대출 현황까지 실시간 확인할 수 있다. 영어와 중국어, 일본어 안내도 지원해 관내 거주 외국인의 정보 접근성을 높였다.

경기 시흥시는 7월부터 AI 통합 민원 비서인 ‘Ai흥온’ 서비스를 시작한다. 특히 Ai흥온은 일자리 경제 포털과 연계해 맞춤형 채용 정보 검색도 지원한다. 재산세와 자동차세 부과 기준, 납부 방법, 예상 납부액도 상담이 가능하다.

포항시 관계자는 “AI 기술을 적극 활용해 시민 누구나 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있는 스마트 행정 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

포항 김형엽 기자
2026-07-03 19면
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