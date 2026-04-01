공약 완료율 88.5%…충남도, 공약 이행 평가 4년 연속 ‘최우수’



충남도청사. 서울신문DB

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충남도가 90%에 가까운 높은 공약 이행률로 민선 8기 4년 연속 최고 등급을 받으며 뛰어난 도정 추진 역량을 인정받았다.도에 따르면 1일 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2026년 전국 시도지사 공약 이행 및 정보공개 평가’에서 평균 93점 이상으로 ‘최우수(SA)’ 등급을 달성했다.이번 결과는 민선 8기 출범 이후 지난 4년간 공약 이행 현황과 주민 소통 성과를 토대로 공약 이행 완료·2025년 목표 달성도·주민 소통·웹 소통·일치도 등 5개 분야로 정밀 점검해 나온 성과다.도의 공약 이행률은 88.5%로, 전국 평균(80.3%)보다 8.2%p 높았다.도는 △가로림만 국내 제1호 국가해양생태공원 지정 △논산 공공산후조리원 건립 △국립경찰병원 분원 아산 유치 △수도권 광역급행철도 C노선(GTX-C) 천안·아산 연장 확정 △서해선·아산만 순환철도 조기 개통 △수도권 철도 정기승차권 지원 △농수산물 재해보험 가입 확대 등 주민 체감도가 높은 주요 사업을 달성해 높게 평가받았다.도 관계자는 “4년 연속 최우수(SA) 등급 달성은 도민과 약속을 도정의 최우선 가치로 삼고 모든 공직자가 하나의 조직으로 움직인 결과”라며 “도민 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.홍성 이종익 기자