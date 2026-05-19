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순천 선월농공단지에 또 레미콘공장 추진… 주민 반발

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단지 조성 과정 소음·분진 등 피해
“마을 죽이기” 반대 현수막 내걸어

전남 순천 ‘해룡 선월농공단지’에 레미콘 공장이 추가로 들어선다는 소식에 지역 주민들이 반발하고 있다. 이들은 순천시가 환경 여건을 고려하지 않은 채 이를 허가한다면 항의 집회 등 단체 행동도 불사한다는 입장이다.

18일 ‘선월농공단지 레미콘공장 입주반대 대책위원회’에 따르면 해룡면 선월·통천·신성마을 주민들은 해룡산업단지와 선월농공단지 조성 과정에서 장기간 소음과 분진, 대형 차량 통행 등으로 고통과 불편을 겪어 왔다. 주민들은 기존 레미콘 공장 때문에 비산먼지와 차량 통행 피해를 입은 상황에서 같은 공장이 추가되는 것은 마을 죽이기나 다름없다며 강경한 입장을 보이고 있다.

선월농공단지와 주변 마을 곳곳에는 ‘지역 여건 무시한 레미콘 공장 허가 반대’, ‘주민 동의 없는 레미콘 공장 설립 절대 불가’, ‘농공단지에 레미콘 공장은 부적합’ 등의 문구가 적힌 현수막 수십 장이 내걸렸다. 현재 선월농공단지에는 입주 계약을 마친 업체들이 공장 신축 공사를 본격 진행하고 있다. 이 중 일부 기업도 레미콘 공장이 건립되면 분진 유입과 대형 차량 통행 증가 등으로 인해 생산 환경과 기업 이미지에 부정적인 영향이 발생할 수 있다고 우려하고 있다.

특히 첨단·정밀 분야 업종의 경우 작업 환경과 제품 품질 유지가 중요한 만큼 주변 환경 변화에 민감할 수밖에 없다는 목소리도 나온다. 업체 관계자들은 “시가 ﻿입주 기업들의 생산 환경 악화에 대해서는 충분히 고려하지 않는 것 같아 답답하다”고 토로했다.

강석구 대책위원장은 “처음 농공단지를 조성할 당시와 달리 주민 의견이 뒷전으로 밀리고 있는 것 아니냐는 불신까지 생기고 있다”고 지적했다. 주민들은 현재 시를 상대로 레미콘 사업계획서와 인허가 검토 자료 등에 대한 정보공개를 청구한 상태다. 이와 관련, 시 관계자는 “업체 측의 인허가 신청이 접수되면 주민 의견과 환경 영향 등을 종합 검토해 판단하겠다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
2026-05-19 19면
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