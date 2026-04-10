심미경 서울시의원, 한국외대 강기훈 총장과 지역 교육 혁신을 위한 ‘관·학 협력’ 맞춤형 모델 논의



지난 8일 한국외국어대학교를 방문해 강기훈 총장과 지역 교육 현안을 논의한 심미경 의원

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서울시의회 기획경제위원회 심미경 의원(동대문구 제2선거구, 국민의힘)은 지난 8일 한국외국어대학교를 방문해 강기훈 총장과 지역 교육 현안을 논의하고, 대학의 우수한 인적·물적 자원을 지역사회와 공유하기 위한 협력 방안을 모색했다.심 의원은 이 자리에서 “최근 반도체 기업들은 단순 기술 인력을 넘어 외국어 소통 능력을 갖춘 글로벌 인재를 강력히 원하고 있다”면서 “휘경동에 문을 여는 서울반도체고등학교(옛 휘경공고) 학생들이 세계 시장으로 뻗어 나갈 수 있도록 한국외대가 어학 교육 분야에서 든든한 파트너가 되어 달라”고 제안했다.그는 “AI 시대에도 원문 데이터를 해석하고 글로벌 협력을 이끌어내는 기초 어학 역량은 여전히 중요하다”며 “서울시와 구청, 그리고 대학이 연계한 지역 맞춤형 교육 프로그램을 통해 지역 주민과 학생들의 교육 수요를 충족시켜야 한다”고 강조했다.이에 강 총장은 “현재 한국외대 글로벌 캠퍼스에서 반도체 학과를 운영하며 기업들과 협력하고 있으며, 기업들이 어학 능력을 갖춘 인재를 최우선으로 꼽는다는 점에 적극 공감한다”고 화답했다. 이어 “동대문구 지역 사회의 교육 수요를 파악해 대학이 기여할 수 있는 부분을 적극 찾겠다”고 밝혔다.이날 간담회는 지역 교육 현안에 대한 대학과 의회의 공감대를 확인하고 미래 지향적인 논의가 이루어졌으며, 심 의원과 강 총장은 향후 지속적인 소통을 이어가기로 뜻을 모았다.특히 대학의 전문 자원과 지역사회의 요구를 결합한 새로운 관·학 협력 모델이 동대문구 교육의 질적 도약을 이끌어 낼 핵심 동력이 될 것이라는 데 인식을 같이하며, 더 나은 지역 교육의 미래를 함께 설계해 나가기로 약속했다.온라인뉴스부