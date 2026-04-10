황철규 서울시의원, 성동구 주민간담회… “주거환경 개선 및 교통 불편 해소에 총력”

용답2구역 ‘조건 없는 후보지 선정’ 강력 건의

반지하 70%·소방차 진입 불가 등 열악한 환경 강조

성수동 주민 교통 민원에는 “용역 발주 검토”



지난 9일 성동구 용답동 지역 주민들과 간담회를 개최한 황철규 의원



지난 9일 성동구 성수동 지역 주민들과 간담회를 개최한 황철규 의원

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서울시의회 황철규 의원(국민의힘, 성수·응봉)은 지난 9일 성동구 용답동 및 성수동 지역 주민들과 잇따라 간담회를 개최하며 지역 현안 해결을 위한 적극적인 의정 활동을 펼쳤다. 이번 간담회에는 서울시 주거정비과장 및 재개발관리팀 관계 공무원들도 참석하여 주민들의 목소리를 청취했다.황 의원은 먼저 용답2구역 주민들과 만나 ‘신속통합기획 후보지 선정’에 관한 간담회를 가졌다. 이 자리에서 황 의원과 서울시 관계자들은 용답2구역의 심각한 노후 실태를 면밀히 살폈다. 주민들은 현장 사진과 자료를 제시하며 용답2구역의 주거 환경이 단순히 노후된 수준을 넘어 주민의 생명을 위협하는 단계에 이르렀음을 강조했다.주민들은 용답2구역의 현황으로 ▲서울시 평균을 크게 상회하는 압도적인 반지하 비중(70.67%) ▲심각한 노후도 문제(30년 이상 노후 건축물 43% 이상 및 노후도 84.83%) ▲소방차 진입 불가 등 심각한 안전 리스크 ▲정량 점수 94점이라는 객관적 정비 필요성 등을 제시했다.특히 후보지 선정 단계임에도 불구하고 법정 조합 설립 요건(75%)을 초과하는 75.9%의 압도적 찬성 동의율을 기록한 점을 강조하며 “이미 주민 의지가 충분히 확인된 만큼 추가적인 조건 부여 없이 가결되어야 하며, 이는 주거 약자의 고통을 외면하지 않는 행정의 형평성 문제”라고 목소리를 높였다.이어 진행된 성수동 두산위브·대명루첸 아파트 주민 간담회에서는 교통 불편 해소를 위한 민원이 제기됐다. 주민들은 영동대교에서 서울숲 방면 도로 이용 시 단지로 직접 진입할 수 있는 좌회전 경로가 없어 먼 길을 돌아와야 하는 불편을 호소했다.이에 황 의원은 “주민들의 생활 편의와 직결된 교통 현안인 만큼 엄중하게 받아들인다”며 “서울시의회 교통위원회와 즉각 협의해이른 시일 내에 현장 점검을 실시하고, 진입로 신설 관련 용역 발주를 통해 실질적인 해결 방안을 모색하겠다”고 즉각적인 해결 의지를 보였다.그는 이날 간담회를 마무리하며 “용답2구역은 정량적 수치와 주민의 의지가 모두 갖춰진 서울시 정비 사업의 모범 사례가 될 곳”이라며 “주민들의 간절한 염원이 담긴 ‘조건 없는 신속통합기획 선정’이 실현될 수 있도록 서울시와 긴밀히 소통하겠다”고 밝혔다.또한 “교통 진입로 신설 문제 역시 행정적 절차를 신속히 밟아 주민들의 이동권 보장과 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부