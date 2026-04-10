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김진경 경기도의회 의장, 시도의회의장협의회 4차 임시회 참석…민생 현안 해결에 최선

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김진경 의장(왼쪽 첫 번째)이 9일 인천에서 열린 ‘2026년 대한민국시도의회의장협의회 제4차 임시회’에 참석해 주요 시·도의회 의장들과 함께 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 9일 ‘2026년 대한민국시도의회의장협의회 제4차 임시회’에 참석해 민생 회복을 위한 정책 공조와 제도 개선 방향 등을 심도 있게 논의했다.

이날 인천에서 열린 임시회에서는 공공심야약국 확대 및 영농형 태양광 특별법 제정 촉구 건의안 등 도민 일상 및 생업과 직결된 주요 안건들을 협의하고, 중앙정부를 향한 공동 대응 의지를 다졌다.

김 의장은 “전국 지방의회가 함께 머리를 맞대고 풀어야 할 민생 현안들이 많아지고 있다”며 “각 시·도의회 의장님들과 현장의 생생한 목소리를 공유하고, 민생에 변화를 만들 해법을 도출하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

그러면서 “전국 시·도의회의 역량을 결집해 도민 생업과 직결된 현안들을 해결하는 든든한 정책 파트너로서 지방의회의 위상을 바로 세우겠다”고 밝혔다.


온라인뉴스팀
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