서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울야외도서관에서 즐기는 어린이날…1일부터 5일까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 피지컬AI 육성하는 ‘비전2030 펀드’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문 홍제 역세권 49층 재개발 속도

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

관악구, AI 스마트 행정 확대한다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

영동 일라이트 매장량 1억t 넘는다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

채굴 가치 있는 ‘광체’ 7곳 확인

일라이트 산업 중심지를 꿈꾸는 충북 영동군의 일라이트 매장량이 1억t이 넘는 것으로 조사됐다.

일라이트는 항균, 탈취, 중금속 흡착 등의 효능을 가져 신비의 광물로 불린다.

영동군은 한국지질자원연구원과 진행한 ‘일라이트 광산 매장량 공동조사’ 결과 지역 내 일라이트 총 매장량이 1억 450만t으로 확인됐다고 21일 밝혔다.

이는 대형 ‘광상’ 기준인 500만t의 20배를 넘는 양이다. 광상은 유용한 광물이 자연적으로 일정한 규모 이상 모여 있는 지질학적 집합체를 말한다.

채굴 대상 가치가 있는 광물이 모여 있는 ‘광체’는 영동읍과 양강면 등 7곳에 있는 것으로 확인됐다.

영동 일라이트는 미세입자 기준 일라이트 함량이 98%에 달해 산업적 활용 가치가 높은 것으로 분석됐다.

이번 조사는 실제 매장량을 파악하기 위해 실시됐다. 그동안 군이 매장량을 5억t으로 추정하며 일라이트 사업을 추진하자 일각에서 객관적인 매장량 조사가 필요하다는 의견이 제기돼 왔다.

군 관계자는 “이번 조사로 영동군의 일라이트 매장 규모와 가치가 과학적으로 확인됐다”면서 “앞으로 표준화 및 인증 체계 구축, 산업화 등을 통해 영동을 글로벌 일라이트 산업의 중심지로 육성하겠다”고 말했다.

현재 군은 기업들과 손을 잡고 일라이트를 활용해 비누와 기능성 벽지, 건축자재, 가축 사료 등을 생산하고 있다. 지난해 3월에는 영동산업단지에 영동일라이트 지식산업센터를 개소했다.

영동 남인우 기자
2026-04-22 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘꼼꼼 종로’… 아이들 눈높이서 안전 지킨다[현장

정문헌 구청장의 ‘안심 종로’

노원구청장, 46회 장애인의 날 기념식 참석

“다름을 이해하고 존중하는 문화 퍼지길”

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr