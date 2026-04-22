서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울아레나 중심으로 ‘K-엔터타운, 창동’ 조성한

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포 초등생, 나로호 발사 현장서 우주 꿈 키운

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구직 돕는 성동, 일자리 9000개 만든다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파구 “외래 생태계교란식물 없애고 지역 자연 살

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

세계 ‘미세수술 전문가’ 1000명 경주에 모인다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘2030 아태 미세재건학회’ 유치

2030년 경북 경주에서 아시아태평양 지역을 아우르는 의료 분야 국제학술대회가 열린다.

경주시는 경주화백컨벤션뷰로(HICO)·대구W병원이 ‘2030 아시아태평양 미세재건수술학회’(APFSRM 2030)를 유치했다고 22일 밝혔다.

학회는 미세수술 분야 ‘아시안게임’으로 불릴 만큼 권위가 높다. 최근 인도네시아 발리에서 열린 총회에서 18개 회원국의 지지를 받아 2030년 5월 23일부터 사흘간 HICO에서 개최된다. 전 세계 30여개국 1000여명의 의료진과 연구원들이 참가해 미세수술 분야의 최신 의료기술과 연구 성과를 공유할 예정이다.

이번 유치는 수도권 중심이던 국제학술대회를 지방자치단체와 지역 의료기관이 협력해 이끌어 낸 성과로도 주목받는다. 국내 최초 팔 이식에 성공한 W병원의 의료 역량과 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최 경험, 유네스코 세계유산 관광 인프라 등 도시 경쟁력이 결합된 성과로 풀이된다.

윤승현 HICO 사장은 “이번 유치를 통해 경주의 국제회의도시 경쟁력이 재확인됐다”며 “APEC 정상회의 개최 경험을 바탕으로 2030년 학회 역시 성공적으로 준비하겠다”고 말했다.


경주 김형엽 기자
2026-04-23 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 ‘운세권’ 도시로 변신…비만 8만명에 운동 바

오세훈 시장 ‘비만 탈출 선언’

배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”  평생교육 프로그램 개발·인력 양성

중랑에 뜨는 우주의 꿈… 도심 속 ‘천문 교실’ 열

‘중랑천문과학관’ 건립 첫 삽

민관이 함께 만드는 ‘안전도시 용산’

78개 시설 대상 집중 안전 점검

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr