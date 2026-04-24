봄날은 왔다… 신품종 심는 농가

경북, 수확 많은 ‘핑크미소’ 오미자

정읍, 고당도 ‘호풍미’ 고구마 생산

원주 다래·철원 콩 등 수익 증대



핑크미소

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지방자치단체들이 농업 경쟁력 향상과 소득 증대를 위해 신품종 보급에 박차를 가하고 있다.경북도농업기술원은 오미자 신품종 ‘핑크미소’를 개발해 농가 보급에 나섰다고 23일 밝혔다. 핑크미소는 기존 붉은색 오미자와 차별화된 분홍색 품종으로 다이어트에 효과가 알려진 고미신N 함량이 1.5배 높다. 게다가 기존에 3~4회 이상 나누어 수확하던 것을 일시에 수확할 수 있어 노동력 절감 효과가 큰 데다 수량성도 기존 오미자보다 1.7배 높아 농가 소득 향상에 기여할 것으로 기대된다.전북 정읍시는 이달부터 신품종 고구마인 ‘호풍미’의 본격 생산에 들어갔다. 호풍미는 농촌진흥청 국립식량과학원이 육성한 신품종으로 덩굴쪼김병, 더뎅이병 등 주요 병해충에 강하고 당도가 높으면서 식감이 부드러워 소비자 선호도가 높다. 특히 수확량이 많고 조기 재배에 적합해 지난해 시범사업에서도 농가 수익 증대 효과를 입증한 바 있다.강원 원주시는 최근 자체 육성한 다래(청연·대보)와 복숭아(원미황도) 신품종 보급에 나섰다. 청연은 9월 상순에 수확하는 조생종 품종으로, 당도가 20브릭스 이상으로 높고 향이 진해 소비자 평가에서 좋은 결과를 받았다. 대보는 숙기가 9월 하순으로, 과실 크기가 30g 이상으로 월등하고 가공성이 좋아 농가가 선호하는 품종이다. 원미황도는 8월 초중순 수확하는 황도로, 착색 및 보구력이 좋아 경매시장에서 좋은 가격을 받고 있다.강원 철원군은 강원도농업기술원이 자체 개발한 콩 ‘대왕2호’를 영농 현장에 안착시키고자 육성 시범사업을 추진한다. 대왕2호는 장·두부 제조용 흰콩으로 일반 콩과 비교해 쓰러짐과 꼬투리 터짐에 강하고 색이 밝아 가공업체에서도 선호도가 높다. 또 알이 커 전국에서 가장 많이 재배되는 ‘대원’ 품종보다 수확량이 7% 이상 많고 꼬투리가 높게 달려 기계 수확에 적합한 특성이 있다.지자체 관계자들은 “농가가 안정적인 수익을 올릴 수 있도록 지속적인 신품종 개발과 보급, 체계적인 기술 지도를 이어갈 방침”이라고 강조했다.안동 김상화 기자