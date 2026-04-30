서울Pn

검색

서울 남부순환로 개봉1동사거리 주변 도로 정비 끝

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

어린이 꿈 피어나는 ‘강북 꿈 랜드’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“감이 아닌 데이터로”…중구, 2년 연속 데이터

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구 신림뉴타운 ‘신림4구역’ 신속통합기획 확정

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

비브리오패혈증 주의보···올해 첫 사망자 발생

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

최근 5년간 전국 114명 사망
전남 지역 17명 숨져


  •
비브리오패혈증 카드뉴스


지난 23일 경기도에서 올해 첫 비브리오패혈증 사망자가 발생해 여름철 감염 예방 수칙이 요구된다.

전남도는 도민들에게 어패류 생식 자제, 상처 부위 바닷물 접촉 금지 등 감염 예방 수칙을 철저히 지킬 것을 강력히 당부하고 나섰다.

비브리오패혈증은 사망률이 높은 대표적 여름철 감염병이다. 전남에서는 지난달 9일 영광 지역 갯벌에서 비브리오패혈증균이 처음 검출됐다.

30일 질병관리청에 따르면 비브리오패혈증은 해수 온도가 18℃ 이상으로 올라가는 4~5월쯤 첫 환자가 나오고 8~10월 가장 많이 발생한다. 최근 5년간 비브리오패혈증 환자 수는 총 284명으로 이 중 114명이 숨졌다. 전남 지역 최근 5년간 발생 환자는 38명으로 이 중 17명이 사망했다.

비브리오패혈증은 간 질환자나 알코올 의존자 등 기저 질환을 가진 고위험군이 오염된 어패류를 날것으로 섭취하거나 피부 상처를 통해 균이 침입할 때 감염된다. 치명률은 40% 이상이다.

감염되면 발열, 오한, 구토, 설사 등이 12~17시간 내에 나타난다. 이후 피부에 출혈성 수포가 생기고 괴사로 이어지며 증상이 빠르게 악화한다. 패혈증으로 진행되면 단기간에 사망에 이를 수 있어 감염이 의심되는 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다.

정광선 전남도 보건복지국장은 “전남은 전국에서 해안 지역이 가장 많아 감염 위험이 상존한다”며 “간 질환, 당뇨 등 기저 질환이 있는 환자는 어패류를 끓여 먹고, 피부 상처가 있는 사람은 바닷물 접촉을 삼가는 등 각별한 주의를 기울여야 한다”고 밝혔다.

무안 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동작, 한강변 천문대서 ★ 봐요

노들역 인근 ‘본동 명소화 사업’

어르신 위로하는 따뜻한 갈비탕… 서대문 두 번째 ‘

이성헌 구청장, 2호점 준공식 참석

고유가 피해지원금 전담TF 구성… 주민센터 배치에

서울 자치구 긴급 현장 지원

장군, 감축드립니다… ‘이순신 생일잔치’ 4만명 북

중구 이순신축제 인파 1년 새 두 배 탄신 481주년 기념 주민 481명 편지 김길성 구청장 “탄생지 위상 높일 것”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr