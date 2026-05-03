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호남권생물자원관, 5월 어린이 날 ‘생물다양성 문화행사’ 개최

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어린이 날 맞아 ‘생물다양성 문화행사’ 개최
체험·공연으로 배우는 가족 참여형 행사 운영


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생물다양성 키즈바이오 페스타 홍보포스터. (국립호남권생물자원관 제공)


국립호남권생물자원관은 5월 5일 어린이날을 맞아 전시관과 한국섬온실, 섬·연안생물교육관 일원에서 생물다양성 문화행사(키즈바이오페스타)를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 어린이와 가족 관람객이 생물다양성의 중요성을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 공연, 체험 교육, 생물 나눔, 참여형 행사로 구성한 체험 중심으로 짜였다.

주요 프로그램으로는 마술과 풍선을 결합한 참여형 공연이 2회 진행되며, 어린이들의 흥미를 높이고 가족이 함께 즐길 수 있는 시간을 제공할 예정이다.

또한 꿀벌을 주제로 한 체험 교육 프로그램을 통해 꿀벌의 생태와 벌집 구조의 원리를 배우고, 협력 활동도 직접 체험할 수 있도록 구성했다.

이와 함께 어린이 동반 가족을 대상으로 자생식물(털머위)을 나누는 ‘생물 나눔’ 행사를 마련하고, 자원관 곳곳을 탐험하며 스탬프를 모은 뒤 참여하는 ‘행운의 뽑기 행사’를 운영한다.

특히 이번 행사는 입장료 외에 모든 체험 프로그램을 무료로 운영해 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 했다.

박진영 국립호남권생물자원관장은 “어린이날을 맞아 가족이 함께 즐기며 생물다양성의 가치를 자연스럽게 체험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 국민과 함께하는 참여형 프로그램을 지속적으로 확대하여 생물자원 보전의 중요성을 널리 알리겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
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