정조 효심 배우고 복숭아꽃 마그넷 만들기…금천 ‘가족 체험 프로그램’

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오는 9일·16일 시흥행궁전시관


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금천 시흥행궁전시관 가정의달 프로그램
금천 시흥행궁전시관 가정의달 프로그램 포스터
금천구 제공


서울 금천구는 가정의 달을 맞아 시흥행궁전시관에서 가족 단위 관람객을 위한 특별한 주말 체험 프로그램을 운영한다고 7일 밝혔다.

이번 프로그램은 시흥행궁에 담긴 정조대왕의 효심이라는 역사적 의미를 바탕으로 가족의 소중함과 전통문화를 느낄 수 있도록 기획됐다.

프로그램은 오는 9일과 16일 토요일 오후 1시에 진행된다. 먼저 해설사와 시흥행궁전시관을 관람하며 정조대왕의 효심과 시흥행궁에 대해 배울 수 있다. 이어지는 강의에서는 복숭아꽃과 효제문자도, 카네이션 등 시대별 효 문화 상징의 의미를 살펴보고 3D펜을 이용해 직접 복숭아꽃이나 효제문자도 모양 자석(마그넷)을 만든다. 포토부스에서 가족사진을 찍는 등 추억도 남길 수 있다.


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금천 시흥행궁전시관
서울 금천구 시흥행궁전시관 내부 모습.
금천구 제공


참가 대상은 초등학생 이상 자녀를 둔 가족으로 회당 20명을 선착순 모집한다. 포스터에 게시된 QR코드로 접속해 신청하면 된다.

시흥행궁전시관은 정조대왕이 화성 행차 당시 머물렀던 시흥행궁을 기억하기 위해 조성된 공간이다. 실감형 영상으로 체험하는 콘텐츠를 비롯해 주민해설사가 진행하는 상시 해설 프로그램도 운영 중이다.

구 관계자는 “시흥행궁전시관에서 가족과 관람과 체험을 즐기며 따뜻한 추억을 남기길 바란다”고 말했다.

김주연 기자
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