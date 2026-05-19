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검정고시 94% 합격률…은평구 꿈드림, 맞춤형 멘토링 결실

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전 과목 만점자도 배출


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서울 은평구학교밖청소년지원센터 소속 청소년이 지난달 실시된 2026년 제1차 검정고시 전 기념 촬영을 하고 있다.
은평구 제공


서울 은평구는 은평구학교밖청소년지원센터 ‘꿈드림’(은평구꿈드림) 소속 청소년들이 지난달 실시된 2026년 제1회 중·고등학교 검정고시에서 94%의 합격률을 달성했다고 19일 밝혔다.

이달 8일 발표된 시험 결과에 따르면 검정고시에 응시한 센터 청소년 33명 중 31명이 합격했다. 센터는 전 과목 만점자도 배출하는 등 우수한 성과를 거뒀다.

은평구꿈드림은 교육 지원이 필요한 학교 밖 청소년을 대상으로 수준별 맞춤형 교육 프로그램을 운영하고 있다. 학교 밖 청소년은 초중고에 재학하지 않는 청소년을 말한다. 꿈드림은 대학생, 대학원생, 현직 강사, 퇴직 교사 등 멘토가 참여하는 1대1 또는 1대2 맞춤형 상담으로 학습을 지원한다. 상담에 참여한 한 청소년은 “혼자 공부하기 어려웠던 과목을 멘토의 도움으로 보완할 수 있었다”며 “교육 기회가 부족한 학교 밖 청소년들을 위한 지원이 계속되기를 바란다”고 전했다.

검정고시에 합격한 이들은 앞으로 꿈드림에서 제공하는 1대1 대입 상담과 입시 설명회 등에 참여해 학업과 진로 설계를 이어갈 예정이다. 꿈드림 관계자는 “어려운 환경에서도 포기하지 않고 학업에 정진해 값진 결과를 얻은 청소년에게 박수를 보낸다”며 “학교 밖 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 검정고시 이후 대입 상담과 진로 탐색 등 체계적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.


송현주 기자
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