한국이민정책학회 임동진 회장, 법무부장관 표창



‘출입국·외국인행정 유공’ 부문 법무부 장관 표창을 받는 임동진 한국이민정책학회장. 학회 제공

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한국이민정책학회는 임동진 회장(순천향대학교 행정학과 교수)이 제19회 세계인의 날 기념행사에서 ‘출입국·외국인행정 유공’ 부문 법무부 장관 표창을 받았다고 22일 밝혔다.임 회장은 이민정책 연구 활성화와 학술 기반 구축, 정책 네트워크 확대, 중앙정부와 지방자치단체 간 정책 연계 강화 등에 공로를 인정받았다.그는 2016년 한국이민정책학회 창립 이후 편집위원과 대외협력위원장을 비롯해 부회장 등을 역임하며 학회의 운영체계 확립과 연구 기반 조성에 기여해 왔다. 이민 분야 최초로 한국연구재단 KCI 등재학술지로 승격하는 성과도 이뤘다.임 회장은 “한국이민정책학회 회원들과 함께 만들어 온 연구와 정책 활동의 성과”라며 “연구와 정책 현장을 연계하여 대한민국 이민정책의 발전과 사회통합에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.이민·다문화·외국인정책 대표 학술단체인 한국이민정책학회는 이민정책 연구와 정책 대안 제시, 정부·지자체·학계 간 협력 네트워크 구축 등으로 이민정책 발전과 사회통합 논의 확산에 기여하고 있다.아산 이종익 기자