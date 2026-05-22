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한국이민정책학회 임동진 회장, 법무부장관 표창

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‘출입국·외국인행정 유공’ 부문 법무부 장관 표창을 받는 임동진 한국이민정책학회장. 학회 제공


한국이민정책학회는 임동진 회장(순천향대학교 행정학과 교수)이 제19회 세계인의 날 기념행사에서 ‘출입국·외국인행정 유공’ 부문 법무부 장관 표창을 받았다고 22일 밝혔다.

임 회장은 이민정책 연구 활성화와 학술 기반 구축, 정책 네트워크 확대, 중앙정부와 지방자치단체 간 정책 연계 강화 등에 공로를 인정받았다.

그는 2016년 한국이민정책학회 창립 이후 편집위원과 대외협력위원장을 비롯해 부회장 등을 역임하며 학회의 운영체계 확립과 연구 기반 조성에 기여해 왔다. 이민 분야 최초로 한국연구재단 KCI 등재학술지로 승격하는 성과도 이뤘다.

임 회장은 “한국이민정책학회 회원들과 함께 만들어 온 연구와 정책 활동의 성과”라며 “연구와 정책 현장을 연계하여 대한민국 이민정책의 발전과 사회통합에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이민·다문화·외국인정책 대표 학술단체인 한국이민정책학회는 이민정책 연구와 정책 대안 제시, 정부·지자체·학계 간 협력 네트워크 구축 등으로 이민정책 발전과 사회통합 논의 확산에 기여하고 있다.


아산 이종익 기자
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