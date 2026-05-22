산 타고 머무는 관광으로…‘오르GO 함양’ 참여자 2만명 돌파

지리산·덕유산 15좌 완등 프로그램 입소문

완등 인증·포인트 연계로 지역 소비 유도



경남 함양군의 산악관광 프로그램 ‘오르GO 함양’ 이미지. 2026.5.22. 함양군 제공

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경남 함양군의 산악관광 프로그램 ‘오르GO 함양’ 참여자가 2만명을 돌파하며 ‘체류형 관광’ 효과를 키우고 있다.함양군은 ‘오르GO 함양’ 참여자 2만명 돌파를 기념해 22일부터 31일까지 10일간 앱 참여 이벤트를 진행한다고 밝혔다.‘오르GO 함양’은 지리산과 덕유산을 중심으로 해발 1000m 이상 명산 15좌를 완등 인증하는 프로그램이다. 전국 등산객 사이에서 입소문을 타며 참여가 꾸준히 늘었고 22일 기준 누적 참여자가 2만명을 넘어섰다.참여자의 상당수가 외지 방문객이라는 점도 눈에 띈다.지역별로 경남권이 37%로 가장 높았고, 대구·경북 16%, 서울·경기 14%, 부산 12%, 광주·전라 9%, 대전·충청 7%, 울산·강원 5% 등 전국 각지에서 참여가 이어졌다.군은 이 같은 흐름이 단순 산행 인증을 넘어 숙박과 음식, 교통 이용으로 이어지는 체류형 관광으로 확장되면서 지역경제에도 긍정적인 영향을 주고 있다고 설명했다.이벤트는 기간 내 앱 신규 가입자를 대상으로 진행하고 있다.2만번째 참여자에게는 1만 포인트를 지급했고 1만 9990번째부터 2만 10번째 참여자까지 20명에게는 5000포인트를 제공했다. 또 이벤트 기간 참여자 가운데 추첨을 통해 30명에게도 5000포인트를 지급할 예정이다.적립된 포인트는 일정 기준(2만 포인트) 이상일 경우 지역상품권으로 전환해 사용할 수 있다. 포인트는 평소 ‘오르GO 함양’을 통해 지역 내 명산 완등을 인증하면 각 산 높이의 두 배에 해당하는 수준으로 지급된다.이와 함께 ‘오르GO 함양’은 완등 때 순은으로 만든 메달을 제공하고, 숙박비와 택시비 지원도 병행해 지역 소비를 유도하는 구조를 갖추고 있다.함양군 관계자는 “15개 명산 완등 프로그램에 꾸준한 관심을 보내준 데 감사하다”며 “더 많은 관광객이 머물고 다시 찾는 함양을 만들어 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.이벤트 관련 자세한 내용은 ‘오르GO 함양’ 앱 공지사항이나 함양군 관광진흥과(055-960-5353)를 통해 확인할 수 있다.함양 이창언 기자