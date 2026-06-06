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국립목포해양대학교, HMM 산학장학생 17명 장학증서 수여식

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1년 등록금 전액·소정의 학습보조금 지원


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국립목포해양대학교가 2026년도 HMM 산학장학생 장학증서 수여식을 가졌다.


국립목포해양대학교가 지난 5일 대학본부 5층 최고경영자과정 강의실에서 ‘2026년도 HMM 산학장학생 장학증서 수여식’을 개최했다. HMM 및 HMM오션서비스 관계자와 대학 주요 보직자가 참석한 가운데 HMM 산학장학생으로 선발된 학생 17명에게 장학증서를 수여했다.

HMM 산학장학생으로 선발된 학생들은 1년간 등록금 전액과 소정의 학습보조금을 지원받는다.

남재일 HMM오션서비스 대표이사는 “산학장학생들이 앞으로 대한민국과 세계 해양산업을 이끌어갈 핵심 인재로 성장하기를 기대한다”고 밝혔다.

최부홍 국립목포해양대학교 총장은 “학생들을 위한 뜻깊은 지원에 감사드린다”며 “대학은 첨단 해양기술 교육과 실무 중심 교육을 통해 미래 해양산업을 선도할 경쟁력 있는 해양인재 양성에 최선을 다하겠다”고 화답했다.

한편 국립목포해양대학교와 HMM은 산학협력을 기반으로 우수 해기사 및 해양 전문인력 양성을 위해 지속적으로 협력하고 있다.


목포 최종필 기자
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