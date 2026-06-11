서울 강서구, 8개 공원에서 ‘오구오구 어린이버스킹’

17일부터 25일까지 마술·저글링 등



2025년 오구오구 어린이버스킹 시즌3

지난해 서울 강서구에서 열린 ‘오구오구 어린이 버스킹 시즌3’ 행사장에서 진교훈 강서구청장이 인사말을 하고 있다.

강서구 제공

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서울 강서구는 오는 17일부터 25일까지 어린이와 가족들을 위한 문화 행사 ‘오구오구 어린이 버스킹’을 연다고 11일 밝혔다.‘오구오구 어린이 버스킹’은 5세부터 9세까지 어린이의 시선에서 문화를 즐길 수 있도록 마련된 강서구 대표 어린이 행사다. 2023년 시작된 뒤 올해로 4회째를 맞았다.올해는 문화 격차를 해소하기 위해 어린이 인구는 많지만 상대적으로 문화 행사가 적었던 지역을 선정했다. 노래나 기악 연주 외에도 마술, 저글링 등 상상력과 호기심을 자극하는 무대를 선보인다. 풍선 예술이나 타투 스티커 체험, 솜사탕 나눔 등 부대행사도 풍성하다.공연은 매주 수, 목요일 오후 4시 30분부터 6시까지 총 8회 진행된다. 오는 17일 바탕골공원(화곡3동)과 마곡하늬공원(공항동)을 시작으로 이수어린이공원(염창동), 필마공원(화곡1동) 등 8개 공원을 순차적으로 찾아간다.우천 시에는 인근 주민센터 다목적실 등으로 옮겨 진행할 계획이다.진교훈 구청장은 “앞으로도 구민들이 지역 곳곳에서 풍성한 문화 혜택을 누릴 수 있도록 다양한 행사를 확대해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자