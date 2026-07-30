서예로 충효 배워요

고찬양 서울시의원 “강북횡단선·서남선 멈춤
서울시의회 국민의힘 “세계가 인정한 서울의
서울시의회 국민의힘이 서울시의 2년 연속 ‘세계 최고의 학생도시’ 1위 등극을 진심으로 환영하며…
박상현 경기도의원, 장애인 연계고용 행정혁
유수연 경기도의원, 의정부1동 주민자치센터
‘면목행복타운’ 중랑의 상징으로 [현장 행정]
32년된 구민회관 해체공사 착공
양천구, 금융기관과 손잡고 소상공인에 300억원 특
서울신용보증재단·시중은행과 출연 업무협약
빅데이터 활용해 상권 분석·지원정책 발굴도
종로에선 해외 부럽지 않은 원어민 영어캠프
상명대·성균관대와 협업
쓸데없는 ‘의전·관행’ 확 줄이는 서대문
주민 중심 실용 행정 강화
‘눈도장 찍기’식 수행 퇴출
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
경기관광공사, 여름을 오롯이 즐길 수
‘국중박 피서’
세종, 어린이집 급식 지원 ‘친환경
세종시가 어린이집 급식 재료를 직접 선택할 수 있도록 지원체계를 전환했다. 시는 21일 세종고운어린…
제주서 물꼬 튼 IB 교육… 폐교 위
제주에서 시작된 국제 바칼로레아(IB) 교육이 폐교 위기 학교를 되살리며 전국으로 빠르게 확산하고 …
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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