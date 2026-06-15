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중학생 맞춤 ‘대입 설명회’ 여는 송파

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2028학년도 입시 변화에 초점
고교 선택 기준·진로 설정 강연


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송파구 대학입시 설명회 포스터.
송파구 제공


서울 송파구는 급변하는 입시 제도의 이해를 돕기 위해 중학생과 학부모를 대상으로 ‘2027학년도 2차 대학입시설명회’를 개최한다고 14일 밝혔다. 16일 오후 5시 구청 대강당에서 열리는 설명회는 현재 중학생들이 치를 2028학년도 대입 변화에 초점을 맞춘다.

입시 전문가인 숭의여고 정제원 교사가 2028 대입 개편안 심층 분석, 제도 변화에 따른 유불리 및 고교 선택 기준, 성공적 진로 설정 방안 등을 주제로 강연한다.

구는 중·고생 대상으로 매주 토요일 일대일 맞춤형 진학 컨설팅을 상시 운영 중이다. 전문가 심층 상담을 통해 입시 고민에 대한 해결책을 제시한다. 이어 8월 중 수시 지원 전략을 주제로 한 3차 입시설명회도 열 예정이다. 궁금한 사항은 구청 교육협력과(02-2147-2471)로 연락하면 된다.

서강석 구청장은 “이번 설명회는 학생들이 슬기롭게 고등학교 생활을 설계하고, 나아가 원하는 대학 진학의 꿈을 이룰 수 있도록 돕기 위해 마련했다”면서 “고교 선택부터 대입까지 내실 있는 맞춤형 정보를 제공하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-06-15 20면
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