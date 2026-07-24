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유니세프 ‘아동친화도시 상위단계’ 인증받은 강남

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6대 분야 42개 전략사업 추진
‘아이들에게, 쉼표를’ 정책 집중


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김현기 강남구청장이 지난 16일 강남구청에서 유니세프 아동친화도시 상위단계 인증을 획득한 뒤 인증서를 들고 기념촬영을 하고 있다.
강남구 제공


서울 강남구는 유니세프한국위원회로부터 ‘유니세프 아동 친화도시 상위단계 인증’을 획득했다고 23일 밝혔다.

유니세프 아동친화도시는 유엔아동권리협약이 규정한 생존·보호·발달·참여의 권리를 정책과 제도로 실현하는 지방자치단체에 유니세프가 인증을 해주는 제도다. 최초 인증 이후 행정체계를 고도화하고 정책 성과를 낸 도시에는 상위단계 인증을 부여한다.

구는 2022년 8월 첫 인증 뒤 ‘아동이 살기 좋은 도시, 아동의 목소리가 들리는 도시 강남’을 비전으로 6대 분야 42개 전략사업을 추진했다. ‘아이들에게, 쉼표를!’이라는 슬로건을 내걸고 아동이 정책 과정에 직접 참여하는 구조 강화 및 주요 정책이 아동의 권리에 미치는 영향을 점검했다. 이를 바탕으로 지난해 12월 보건복지부 아동정책영향평가 우수상을 받았다. 돌봄이 필요한 지역 아동에게 저녁 식사를 제공하는 ‘키움식당’은 지역 돌봄과 급식을 결합한 대표 사업으로 2024년 12월 유니세프 아동친화도시 어워즈 행정서비스 분야 최우수상을 받기도 했다.

구는 상위단계 인증을 계기로 민선 9기 중장기 아동 정책 로드맵을 공고히 하고 행정시스템 전문성을 높여 지속가능한 아동친화 환경을 구축한다는 목표다.

김현기 구청장은 “상위단계 인증은 아동의 권리를 행정의 핵심 가치로 삼고 정책을 꾸준히 개선해 온 노력의 결과”라며 “모든 아동이 차별 없이 존중받고, 안전하고 행복한 환경에서 성장할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-07-24 22면
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