박옥분 경기도의원, 강한 의회·책임 있는 다수당 위해 남종섭 의장 후보 지지하고 불출마 선언



박옥분 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 박옥분 의원(더불어민주당, 수원2)이 제12대 경기도의회 전반기 의장 선출과 관련해 공식 불출마를 선언하고 남종섭 의장 후보를 지지하겠다는 뜻을 표명했다.박 의원은 16일 발표한 입장문을 통해 “개인의 자리나 명예보다는 의회의 미래와 안정을 먼저 생각해야 한다는 무거운 책임감으로 이번 결정을 내렸다”고 결단 배경을 밝혔다.그는 입장문에서 “이번 지방선거에서 더불어민주당은 도민들로부터 커다란 신뢰와 지지를 받았다”라며 “다수당이 됐다는 것은 의회 내에서 더 큰 권한을 누리는 것이 아니라 도민을 향해 더 큰 책임을 부여받았다는 의미”라고 강조했다.이어 “이재명 정부의 성공과 새롭게 출범하는 추미애 도정의 성공은 도민의 삶을 바꾸는 성과로 이어져야 한다”며 “이를 위해서는 집행부와 함께 건강한 견제와 책임 있는 협력을 실천하는 강한 의회가 필요하다”고 설명했다.또한 “제12대 경기도의회에서 4선 의원은 두 명뿐”이라며 “4선의 책임은 경쟁이 아니라 뜻을 모아 의회를 더 크게 세우고 후배 의원들과 함께 성장하는 길을 만드는 데 있다”고 밝혔다.박 의원은 남 후보에 대해 “지방의회 발전과 자치분권 강화를 위해 꾸준히 노력해 왔으며 전국적 활동을 통해 지방의회의 위상을 높여온 경험과 역량을 갖춘 인물”이라며 “경기도의회를 대외적으로 대표하고 대한민국 지방자치의 미래를 이끌 적임자”라고 평가했다.그러면서 “지금 경기도의회에 필요한 것은 경쟁이 아니라 협력과 통합”이라며 “남종섭 의장 체제와 함께 의회의 안정과 발전을 위해 힘을 모으겠다”고 전했다.박 의원은 향후 역할에 대해서도 “그동안의 의정 경험을 바탕으로 초선·재선 의원들의 역량 강화와 성장을 지원하는 데 힘쓰겠다”며 “의원 한 사람 한 사람의 성장이 곧 의회의 경쟁력”이라고 강조했다.끝으로 그는 “강한 의회, 책임 있는 다수당, 그리고 대한민국 지방자치를 선도하는 경기도의회를 만드는 데 모든 경험과 역량을 보태겠다”며 “도민의 행복과 경기도 발전을 위해 맡은 자리에서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터