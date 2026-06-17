한원찬 경기도의원, 결산 심사 마무리 소회...“소상공인 아픔 공감, 도민 명령 받드는 책임 행정 펼쳐야”



▲ 한원찬 의원이 16일 열린 경제실·노동국·사회혁신경제국 통합 결산 심사에서 소상공인 보호와 민생 안정을 위한 집행부의 책임 행정을 촉구하며 마무리 발언을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)이 소관 부서의 결산 심사를 모두 마친 후, 민생 경제 회복을 위한 집행부의 책임 있는 행정과 전향적인 태도 변화를 강력히 주문했다.한 의원은 지난 16일 열린 2025회계연도 경기도 경제실, 노동국, 사회혁신경제국 결산 심사를 마무리하는 과정에서 별도의 소회를 밝히며 상임위원회에 대한 각별한 애정을 나타냈다.그는 마무리 발언을 통해 “본인 스스로가 전통시장 출신 의원이며, 가족들 역시 소상공인으로서 생업을 꾸리고 있다”며 “그렇기에 소상공인의 현안과 민생 경제 내용을 누구보다 면밀히 검토하고 집행부와 치열하게 토론하며 해결책을 찾고자 노력했다”고 소회를 털어놓았다.이어 심사 기간 진행된 날카로운 지적들이 도민의 목소리를 대변하기 위한 의원 본연의 임무였음을 피력하며 공직자들의 폭넓은 이해를 구했다. 한 의원은 “경기도는 전국 인구의 3분의 1가량이 살아가는 곳인 만큼, 다양한 계층과 직종을 아우르는 밀착형 프로그램 관리가 필수적이다”라고 분석했다.이와 함께 “업무를 수행하다 보면 약간의 실수나 착오가 발생할 수 있지만, 잘못된 부분을 제대로 잡아달라는 도민의 엄중한 명령을 받고 이 자리에 서 있는 것이 의원의 역할이다”라며 “결산 심사 과정에서의 지적들이 오해 없이 도정 발전과 정책 개선으로 이어지기를 바란다”고 요청했다.이날 한 의원은 다소 투박할 수 있는 경상도 출신 특유의 억양과 사투리가 섞인 질의에도 매 순간 진정성 있게 답변하고 협조해 준 집행부 공직자들을 향해 따뜻한 감사의 마음을 표하기도 했다.마지막으로 한 의원은 “이제는 안에서가 아닌 밖에서 도정을 더욱 세심하게 챙겨보겠다”며 “집행부는 항상 도민들의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 정책에 적극 반영하여, 1420만 도민 모두가 더 행복한 삶을 영위할 수 있도록 끊임없이 노력해달라”고 거듭 강조하며 공직 사회의 건승을 기원했다.양승현 리포터