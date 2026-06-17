기후동행카드·K패스 통합 “월 10만원에 광역 무제한”

기후동행카드 플러스 출시GTX·광역버스·일반 대중교통
10만원 넘으면 차액 사후 환급
주소지 서울이어야 사용 가능
서울시의 정액형 무제한 교통카드 ‘기후동행카드’가 ‘모두의카드’(K-패스)와 통합해 ‘기후동행카드 플러스(이하 기동카 플러스)’로 새롭게 출시된다. 이에 사용자들은 최대 월 10만원을 내면 수도권광역급행철도(GTX)와 광역버스를 무제한으로 이용할 수 있다.
시는 7월 1일부터 모바일앱과 실물카드로 기동카 플러스를 사용할 수 있다고 17일 밝혔다. 여장권 서울시 교통실장은 “비슷한 목적과 기능을 가진 두 제도를 통합해 혼란을 줄이고 행정 효율을 높일 수 있을 것”이라고 밝혔다.
기존에는 서울시 및 시와 협약을 맺은 일부 경기도 지방자치단체에서만 사용할 수 있었던 기후동행카드는 기동카 플러스부터 모두의 카드처럼 전국에서 쓸 수 있다. 모두의카드는 만 34세까지만 청년 할인이 적용됐지만 기동카 플러스는 39세까지 혜택을 받을 수 있다. 따릉이 월간 이용권도 기존보다 2000원 싼 3000원에 이용할 수 있다. 다만 서울시민이 아니어도 쓸 수 있었던 기후동행카드와 달리 기동카 플러스는 주소지가 서울이어야 한다. 여 실장은 “지역별 기반으로 하는 모두의 카드 시스템상 다른 지역 주민은 해당 지역의 모두의 카드를 사용해야 한다”고 설명했다.
기동카 플러스 요금은 월 최대 6만 2000원(일반)으로 기후동행카드와 같지만 선불이 아닌 초과 사용액을 사후 환급하는 방식이다. 예를 들어 대중교통을 월 6만 2000원 이상 사용했다면 나머지 차액을 되돌려주고, 6만 2000원 미만으로 썼다면 사용액의 20%(일반)를 환급해 준다.
GTX나 광역버스를 사용했다면 대중교통과 합계 사용액이 월 10만원이 넘을 때 차액을 환급해 준다. 일반 대중교통을 6만 2000원 이용하고 광역교통을 추가로 3000원 이용했다면 6만 2000원에 3000원의 운임이 추가된다. 월 최대 10만원에 수도권 일반·광역 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 셈이다.
시는 “기후동행카드 플러스를 새로 발급받으면 9월까지 반값 페이백을 적용받는 만큼 기후동행카드를 사용하는 시민은 카드를 교체해 혜택을 누리길 바란다”고 당부했다.
박재홍 기자