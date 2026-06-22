서울 마지막 ‘소공로 가변차로’ 역사 속으로

신호기 없애고 차로·보도 폭 확대



서울시가 가변차로를 폐지하고 차로와 보행로 폭을 확대하는 소공로 위치도.

서울시 제공

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서울시에 마지막 남은 가변차로인 소공로 가변차로가 설치 44년 10개월 만에 폐지된다.서울시는 서울광장에서 한국은행까지 이어지는 중구 소공로 가변차로를 폐지하고 차로 폭과 보도를 확장한다고 22일 밝혔다. 가변차로란 교통량에 따라 운행 방향을 바꿀 수 있는 차로다. 소공로는 그동안 보도 폭이 가장 좁은 곳은 0.7m에 불과하고 조선호텔~한국은행 교차로 구간은 일부 차로 폭이 ‘도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙’상 최소 기준인 3.0m에도 못 미치는 2.8m에 불과해 개선이 시급했다.시는 왕복 5차로였던 소공로를 왕복 4차로로 조정하고 차로 폭을 3.0m 이상으로 확대한다. 보도 폭은 최대 2.7m까지 넓혀 주변을 이동하는 시민과 관광객이 안전하게 이동할 수 있도록 한다는 계획이다.가변차로 폐지에 따른 가변신호기(3개) 철거는 27일 오후 10시부터 28일 오전 6시까지 진행된다. 이 기간 조선호텔 사거리~한국은행 앞 전 차로가 통제된다. 이때 소공로를 지나는 차량은 남대문로나 을지로로 우회해야 한다. 시는 도로 전광판과 서울시 교통정보 시스템을 통해 우회도로를 사전에 안내한다.한편 시는 시청역 8번 출구 인근 교통섬을 철거하고 기존 보도와 건널목 대기 공간을 넓혀 보행자 안전사고 위험을 방지했다.임춘근 시 도시기반시설본부장은 “소공로 가변차로를 폐지하고 보도 확장과 보행 안전시설 설치, 차로 폭 개선 등을 통해 보행자와 운전자 모두가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자