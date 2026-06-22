서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

광진, 자양13구역에 도로부터 만든다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 ‘잠수교 뚜벅이 축제’ 117만명 걸었다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

1000명 뚜벅뚜벅… 건강한 ‘명랑 중랑’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초 문화벨트 3.5㎞ 새 조명 반짝반짝

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 마지막 ‘소공로 가변차로’ 역사 속으로

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

신호기 없애고 차로·보도 폭 확대


  •
서울시가 가변차로를 폐지하고 차로와 보행로 폭을 확대하는 소공로 위치도.
서울시 제공


서울시에 마지막 남은 가변차로인 소공로 가변차로가 설치 44년 10개월 만에 폐지된다.

서울시는 서울광장에서 한국은행까지 이어지는 중구 소공로 가변차로를 폐지하고 차로 폭과 보도를 확장한다고 22일 밝혔다. 가변차로란 교통량에 따라 운행 방향을 바꿀 수 있는 차로다. 소공로는 그동안 보도 폭이 가장 좁은 곳은 0.7m에 불과하고 조선호텔~한국은행 교차로 구간은 일부 차로 폭이 ‘도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙’상 최소 기준인 3.0m에도 못 미치는 2.8m에 불과해 개선이 시급했다.

시는 왕복 5차로였던 소공로를 왕복 4차로로 조정하고 차로 폭을 3.0m 이상으로 확대한다. 보도 폭은 최대 2.7m까지 넓혀 주변을 이동하는 시민과 관광객이 안전하게 이동할 수 있도록 한다는 계획이다.

가변차로 폐지에 따른 가변신호기(3개) 철거는 27일 오후 10시부터 28일 오전 6시까지 진행된다. 이 기간 조선호텔 사거리~한국은행 앞 전 차로가 통제된다. 이때 소공로를 지나는 차량은 남대문로나 을지로로 우회해야 한다. 시는 도로 전광판과 서울시 교통정보 시스템을 통해 우회도로를 사전에 안내한다.

한편 시는 시청역 8번 출구 인근 교통섬을 철거하고 기존 보도와 건널목 대기 공간을 넓혀 보행자 안전사고 위험을 방지했다.

임춘근 시 도시기반시설본부장은 “소공로 가변차로를 폐지하고 보도 확장과 보행 안전시설 설치, 차로 폭 개선 등을 통해 보행자와 운전자 모두가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
2026-06-23 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“1년 전보다 더 큰 책임감… 구로형 기본사회 구체

장인홍 서울 구로구청장

강북, 편의점 활용해 청년 자살예방 확대

GS25 62곳에 타로 홍보물 비치

“천하제일 영등포 청사진 그린다”…조유진 영등포구청

인수위원장에 유광상 전 서울시 장학재단 이사장

“뚜벅이 4년간 깨달은 마포 현안 해결… 첫 결재는

유동균 서울 마포구청장 당선인

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr