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포항, AI 활용해 철강 제조 경쟁력 강화

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‘산업 AI 솔루션 사업’ 공모 선정

경북 포항시가 인공지능(AI)을 활용해 철강 제조 공정 최적화에 나선다.

시는 산업통상부가 추진하는 ‘산업 AI 솔루션 실증·확산 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 지역 철강산업 제조 공정의 생산 경쟁력 확보에 나선다고 23일 밝혔다.

사업은 제조 현장에 검증된 AI 솔루션을 적용해 생산성을 높이고, 산업 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. 자동차·조선·반도체·화학·이차전지·철강 등 6개 분야를 대상으로 추진된다. 지난해 이차전지 분야에 소재기업 에코프로가 선정된 데 이어 올해는 철강 분야에 포항과 구미가 선정됐다.

경북AI혁신본부와 포항테크노파크, 구미전자정보기술원 등이 참여해 이달부터 약 9개월간 사업을 추진한다. 참여 기관들은 검증된 민간 산업 AI 솔루션을 포항과 구미 지역 철강기업에 실증·보급해 현장 적용과 확산을 지원할 계획이다.

주요 사업 내용은 철광석·니켈 등 원자재 수요 예측을 통한 적정 안전재고 산출, 알루미늄 및 합금철 투입에 대한 실시간 최적 가이던스 제공, 지능형 비전 검사를 활용한 냉연강판 등 고속 생산라인의 미세 결함 탐지 등이다.


포항 김형엽 기자
2026-06-24 19면
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