이춘우 경북도의원, 제13대 경북도의회 부의장 선거 출마

조정·소통·품격의 리더십으로 더 강한 경북도의회 구현



이춘우 경북도의원. 경북도의회 제공

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이춘우 경북도의원(영천)은 제13대 경북도의회 전반기 부의장 선거 출마를 공식 선언하며, 조정과 소통, 품격의 리더십을 바탕으로 동료 의원 한 분 한 분의 의정활동을 더욱 든든하게 뒷받침하는 든든한 조력자가 되겠다고 강력한 포부를 밝혔다.이 의원은 영천시의회 3선에 이어 경북도의회 3선 의원으로 연이어 당선된 베테랑 정치인으로, 기획경제위원장과 의회운영위원장, 대한민국시도의회운영위원장협의회 회장 등 요직을 두루 거치며 풍부한 의정 경험과 독보적인 정책 역량을 다져왔다. 아울러 이 같은 전문성을 바탕으로 풀뿌리 지방자치 발전과 자치분권 실현에도 크게 기여해 왔다는 평가를 받는다.특히 “의회의 경쟁력은 의원들의 의정활동 역량에서 비롯된다”며 “의정 데이터 시스템 완성, 맞춤형 교육 확대, 교육 우수의원 인센티브 제공 등을 통해 보다 전문적이고 효율적인 의정활동 기반을 구축하겠다”고 강조했다.그는 “예산심의권 보장과 지역 현안 사업 지원 확대를 통해 의원들의 정책 활동을 적극 뒷받침하고, 지방의회의 예산편성권과 조직권 확보 등 완전한 지방의회 독립 실현을 위해 전국 의장단과 긴밀히 연대해 나가겠다”고 덧붙였다.끝으로 이 의원은 “부의장은 앞에 나서기보다 의원들이 의정활동에 전념할 수 있도록 뒤에서 든든히 뒷받침하는 자리”라며 “부의장으로 선출된다면 어느 한쪽이 아닌 전체 의원을 섬기는 자세로 소통과 조정의 역할에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터