동대문구, ‘6·25 참전유공자’ 위로연 개최

동대문구지회서 감사와 예우의 자리
모범 유공자 표창, 인사말, 오찬 등
서울 동대문구는 6·25전쟁 제76주년을 하루 앞둔 24일 ‘6·25참전유공자 위로연’을 진행했다고 25일 밝혔다.
이날 행사는 참전유공자들의 숭고한 희생을 기리고 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 국민의례를 시작으로 모범 유공자 표창장 수여, 인사말씀 및 내빈들의 축사, 오찬 순으로 이어졌다.
김성만 6·25참전유공자회 지회장은 인사말을 통해 “지속적인 관심과 지원을 아끼지 않는 동대문구와 보훈가족 여러분께 감사드린다”며 “회원들이 자긍심을 잃지 않고 건강하게 지내시길 바란다”고 말했다.
구 관계자는 “오늘날 우리가 누리는 자유와 평화는 꽃다운 청춘을 바쳐 조국을 지켜내신 6·25참전 영웅들의 거룩한 희생이 있었기에 가능했다”며 “‘동백꽃’이라는 말처럼, 어르신들께서 ‘동’대문구에서 ‘백’살까지 ‘꽃’처럼 아름답고 품격 있게 살아가실 수 있도록 건강한 노후를 적극 지원하겠다”고 강조했다.
한편 구는 국가유공자의 복리 증진을 위해 보훈예우수당, 배우자 복지수당, 위문금, 사망위로금, 보훈단체 운영비 지원 등 다양한 정책을 추진하고 있다.
유규상 기자