Fatal error: Uncaught TypeError: XmlToArray::simpleXMLToArray(): Argument #1 ($xml) must be of type SimpleXMLElement, bool given, called in /data/webdocs/seoulgo/classes/Module.class.php on line 192 and defined in /data/webdocs/seoulgo/classes/XmlToArray.class.php:137
Stack trace:
#0 /data/webdocs/seoulgo/classes/Module.class.php(192): XmlToArray->simpleXMLToArray(false, 'attr', '', '')
#1 /data/webdocs/seoulgo/classes/Module.class.php(97): Module->getModuleXML(Object(Template_), Array, 'articleList', 'pr_news_b_sec_1', 'view', '0', '56', '56', '5', NULL, '/data/webdocs/s...', NULL, NULL, NULL, '', NULL, 'seoulgo', 'N3', '')
#2 /data/webdocs/seoulgo/www/news/newsView.php(238): Module->getGroupModuleXML(Array, Object(Template_), '', 'ViewRight', 'news_local', '', Array, false)
#3 {main}
thrown in /data/webdocs/seoulgo/classes/XmlToArray.class.php on line 137