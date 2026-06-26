서울Pn

검색

아이 시원해~ 무료 물놀이장 개장한 종로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

무더위에 주민 건강 지키자! 은평구, 여름철 먹거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구 별빛내린천에서 음악분수 보며 야간산책

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구 주민들이 그린 20년 뒤 미래상은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“주민을 위하는 중구의회”…10대 의원 당선인 오리엔테이션

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

윤판오 중구의회 의장 특강 등 상견례


  •
제10대 중구의회 의원 당선자 오리엔테이션
윤판오(왼쪽 네번째) 서울 중구의회 의장을 비롯한 제10대 중구의회 의원 당선자들이 구의회 본회의장에서 열린 오리엔테이션에서 기념 사진을 찍고 있다.
중구의회 제공


서울 중구의회는 지난 22일 본회의장에서 제10대 중구의회 의원 당선자를 대상으로 오리엔테이션을 열었다고 26일 밝혔다.

이날 오리엔테이션은 다음달 1일 시작되는 본격적인 의정 활동을 준비하기 위해 마련됐다. 의회 조직과 주요 현황을 소개한 뒤 의회사무과 직원 상견례, 윤판오 의장의 ‘의정활동 노하우와 실전 가이드’ 특강 순으로 진행됐다.

이날 특강에서 윤 의장은 의정 일정과 주요 현안을 설명하며 실무 역량 강화를 당부했다. 그는 “끊임없이 연구하고 공부하며 전문성을 높여 중구 발전을 위해 최선을 다해달라”며 “중구의회의 모든 정책과 결정은 오직 주민을 위한 것이어야 한다”고 강조했다.

6·3 지방선거에서 선출된 제10대 중구의회 의원은 총 9명으로 더불어민주당은 5석, 국민의힘은 4석을 차지했다. 중구의회는 앞으로 4년간 주민과 가까운 곳에서 소통하며 구민 행복과 중구 발전을 위한 의정활동을 펼친다는 계획이다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

김경대 용산구청장 당선인 인수위, 현장 행보 본격화

조성명 “강남 세계적 성장 이어진다”

정비 구역 36곳 책임자문위원 도입 최초로 난임 지원에 소득제한 없애 “구청장 퇴임 이후에도 발전에 기여”

아이 행복해~ 유니세프 재인증 받은 성북

한국 첫 아동친화도시 4차 인증

“지난 4년간 강동 정상화… 앞으로 4년, 대도약

이수희 서울 강동구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr