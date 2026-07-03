서울Pn

검색

‘AI 사다리’ 오르는 서울 청년들… 생성형 AI

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 중소기업·소상공인에 9억 2000만원 규

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 여의도공원, 문화·생태복합 공간으로 재탄생

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진구 ‘광나루정원’ 23년만에 주민 품으로

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해양수산과학관, 여수섬박람회 포토존 운영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오는 4일부터 포토존과 섬과 연안의 생물 사진전 운영


  •
해양수산과학관이 운영하고 있는 2026여수세계섬박람회 포토존.


전남광주통합특별시 해양수산과학관이 4일부터 과학관에서 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 섬박람회 포토존과 ‘섬과 연안의 생물’ 특별 사진전을 운영한다.

과학관 입구에는 여수세계섬박람회 조직위원회가 제공한 대형 현수막과 홍보 포토존을 설치하고, 홍보 영상을 상영한다.

이와 함께 국립호남권생물자원관이 제공한 ‘섬과 연안의 생물’ 사진전도 선보여 섬·연안 생태 가치도 알릴 계획이다.

여수 돌산읍 여수세계섬박람회 주행사장 인근에 있는 해양수산과학관은 매년 25만명 이상이 찾는 해양관광의 명소다.

남해안에 서식하는 토산 어종을 비롯해 바다거북과 어린 상어 등 살아 있는 해양생물 95종, 3500여마리를 전시하고 물고기 먹이 주기, 바다생물 그림 그리기 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다.

해양수산과학관은 섬박람회 입장권 소지자에게는 과학관을 무료로 관람하도록 하고 섬박람회 기간인 9월 5일부터 11월 4일까지 홍보 활동을 펼칠 계획이다.

해양수산과학원 관계자는 “해양수산과학관을 찾는 관람객이 2026여수세계섬박람회를 통해 섬과 연안 자원을 체험하는 계기가 되길 바란다”며 “섬박람회와 연계한 홍보 콘텐츠 운영으로 지역 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“활기찬 금천, 핵심 자치구로… 주민 삶 챙기는 큰

최기찬 서울 금천구청장

정창수 강북구청장 취임…“이제 강북의 새로운 30년

1일 강북문화예술회관서 민선 9기 구청장 취임식

민선 9기 서대문구청 ‘새로운 서대문 전성시대’

“주민자치와 협치행정을 다시 세우겠다”

민선 9기 관악구 출범…3선 박준희 “1호 결재는

“구민의 내일이 3배 더 행복하게”…6대 전략 제시

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr