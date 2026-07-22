구로구, 방학 맞은 돌봄센터 어린이 위한 ‘건강특강’ 운영

오는 24일부터 한 달간 진행

관내 돌봄센터 18개소 대상



지역아동센터와 우리동네키움센터 등 돌봄센터 어린이들이 비만 예방과 건강한 생활 습관 형성을 위한 동계스포츠 체험 특강에 참여하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구가 방과 후 돌봄센터 어린이를 대상으로 ‘어린이 방학특강 프로그램’을 운영한다고 22일 밝혔다.이번 특강은 스마트폰 사용 증가와 학업 등으로 신체활동이 부족해지기 쉬운 어린이들의 비만을 예방하고, 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.이번 프로그램은 오는 24일부터 다음달 26일까지 이어진다. 참여 대상은 지역아동센터 및 우리동네키움센터 등 돌봄센터 18개소의 어린이 약 330명이다.구로구보건소 운동사가 직접 방문해 비만 예방과 건강한 생활습관을 교육하고 흥미유발을 위한 근육퍼즐 맞추기 등 다양한 활동을 운영한다. 또한 아이스링크에서 스케이트 전문강사의 시원한 동계스포츠 체험특강도 진행될 예정이다.장인홍 구청장은 “이번 방학특강을 통해 돌봄센터 아이들이 에너지를 마음껏 발산하고, 올바른 건강 습관을 기르는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 구민과 어린이들의 건강 증진을 위한 다양한 신체활동 활성화 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.이범수 기자