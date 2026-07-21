유종상 경기도의원 “도민 생명수 수돗물, 미관리 오염물질·미세플라스틱 사각지대 없애야”



▲유종상 의원이 업무보고에서 경기도보건환경연구원을 상대로 수돗물 미세플라스틱 검사 확대 및 수질 관리 매뉴얼 강화를 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 유종상 의원(더불어민주당, 광명3)이 도민 식수 안전을 확보하기 위해 수돗물 검사 체계와 사후 처리 절차를 대대적으로 점검하고, 미세플라스틱 조사 대상 정수장의 전면 확대를 촉구했다.유종상 의원은 21일 열린 경기도보건환경연구원 대상 업무보고에서 수질 검사의 종합적인 매뉴얼 구축과 정수장 간 조사 형평성 문제를 집중 다뤘다.유 의원은 현재 실시 중인 28개 항목의 미관리 미량오염물질 검사에 대해 “단순한 검사에 그칠 것이 아니라 검사 물질 선정, 검사법 검증, 그리고 검출 후의 대응 체계가 유기적으로 함께 마련되어야 한다”고 강조했다. 특히 “만약 국내 기준이 없는 물질이 검출될 경우 오염원을 어떻게 추적하고 관계 기관에 통보할 것인지 그 절차를 명확히 해달라”며 선제적인 가이드라인 수립을 요구했다.조사 대상 정수장 규모의 불균형 문제에 관한 지적도 이어졌다. 유 의원은 “미관리 미량오염물질 조사는 지방상수도 16개 정수장에서 실시하고 있으나, 미세플라스틱 오염 실태 및 제거 특성 조사는 7개 정수장에 그치고 있다”며 원인 규명을 질의했다. 이어 “미세플라스틱 오염 실태 조사 역시 16개 정수장 전체로 확대해 도민 불안을 해소해야 한다”고 지적했다.검사 이후 사후 관리 프로세스에 대해서도 철저한 추적 조치를 당부했다. 유 의원은 검사 결과가 수자원본부 및 일선 시·군의 단속과 개선 조치로 연계된 이후, 최종적으로 실제 개선이 이루어졌는지까지 철저히 점검할 필요가 있다고 비판하며 이상 발생 시 가동되는 구체적 대응 절차에 대한 설명을 요구했다.끝으로 유종상 의원은 “수돗물과 관련해 문제가 발생하면 도민들이 매우 민감하게 받아들인다”며 “도민의 생명수나 다름없는 수돗물 관리에 한 치의 소홀함이 없도록 만전을 기해 주실 것을 다시 한번 당부드린다”고 덧붙였다.양승현 리포터