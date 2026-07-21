광진, 중랑천 국유지 점유시설 정비 마무리

강제철거보다 면담 등 협의·소통



지난달 30일부터 이달 1일까지 철거를 마친 서울 중랑천 불법 매점 터가 깨끗하게 정비된 모습.

광진구 제공

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서울 광진구가 30여 년간 중랑천 국유지를 무단으로 점유해 온 불법 시설물의 자진 철거를 끌어내며 정비를 마무리했다고 20일 밝혔다.중곡동 498-63 일대 중랑천 국유지에 설치된 해당 매점은 컨테이너와 천막, 테이블·의자 등이 놓여 있는 약 36㎡ 규모의 시설로, 30여 년간 무단 점유 상태였다. 그동안 술에 취한 사람들의 소음에 대한 민원은 물론 음식 조리에 따른 화재 위험과 환경오염, 위생 문제 등이 꾸준히 제기돼 왔다.구는 하천 불법 시설물에 대한 전수조사를 하고 부구청장을 단장으로 하는 태스크포스(TF)를 구성해 정비계획을 수립하는 한편, 중랑천 일대 현장점검을 지속적으로 했다. 특히 일방적인 강제 철거보다 지난 3월부터 자진 정비를 요청하고 현장 면담을 이어가는 등 소통과 협의를 우선했다. 이런 노력 끝에 점유자의 자진 철거를 끌어냈으며, 6월 30일부터 7월 1일까지 이틀간 물리적 충돌 없이 철거를 완료했다.김경호 구청장은 “중랑천 불법 매점 정비는 생활 불편 해소와 안전사고 예방을 위해 소통으로 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 구민이 안심하고 걸을 수 있는 살기 편한 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.이범수 기자