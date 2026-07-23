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‘의대 유치 기원’ 국립순천대 제3기 발전후원회 4명, 대학 발전기금 4000만원 기탁

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지역 인재 양성·대학의 새로운 도약 응원


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국립순천대학교 제3기 발전후원회 위원 4명이 대학 발전기금 4000만원을 기탁했다.



국립순천대학교 제3기 발전후원회 위원 4명이 대학 발전기금 4000만원을 기탁했다.


국립순천대학교 제3기 발전후원회 위원 4명이 대학 발전을 위해 각 1000만원씩 총 4000만원의 발전기금을 기탁했다.

23일 국립순천대학교 총장실에서 진행된 기탁식에는 이병운 총장, 이동희 대외협력부총장을 비롯해 이상대 순천시체육회장, 이원재 남도교통㈜ 이원재, 임대재 ㈜이맥솔루션 임대재 대표이사, 허순구 광양농업협동조합장, 양효석 발전후원회 사무총장, 이송아 여성위원장 등이 참석했다.

제3기 발전후원회 위원들은 “국립순천대학교가 지역의 미래를 책임질 인재 양성과 지역 의료 경쟁력 강화에 중심적인 역할을 수행하기를 바라는 마음을 담아 발전기금을 기탁하게 됐다”며 “의과대학 유치와 대학병원 설립이 반드시 결실을 맺어 지역의 미래를 여는 중요한 전환점이 되기를 바란다”고 응원했다.

이병운 총장은 “위원 여러분의 뜻을 깊이 새기고 의과대학 유치와 대학병원 설립을 비롯한 대학의 핵심 과제들을 더욱 속도감 있게 추진하겠다”며 “지역사회와 함께 성장하는 대학을 만들기 위해 모든 구성원과 함께 최선을 다하겠다”고 강조했다.

국립순천대학교 발전후원회는 ‘지역이 살아야 대학이 살고, 대학이 살아야 지역이 산다’는 상생의 가치를 바탕으로 지역 기업인과 기관·단체장 등이 뜻을 모아 활동하고 있다. 대학 발전기금 조성과 다양한 협력 활동을 통해 대학과 지역사회가 함께 발전하는 기반을 마련하며, 국립순천대학교의 지속 가능한 성장과 지역 발전에 기여하고 있다.

순천 최종필 기자
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