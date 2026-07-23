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박성현 광양시장, 고향 출신 임관식 전남드래곤즈 감독과 첫 면담···하반기 선전 기원

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“이번 시즌 반드시 선전할 것” 화답


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박성현(가운데) 광양시장이 임관식 전남드래곤즈 감독을 초청해 환담을 갖고, 올 시즌 하반기 선전을 기원했다.


박성현 광양시장이 23일 광양시청 만남실에서 임관식 전남드래곤즈 감독을 초청해 환담을 하고, 올 시즌 하반기 선전을 기원했다.

이번 면담은 광양시 봉강면 출신인 임 감독이 전남드래곤즈 감독 취임 이후 처음으로 광양시장을 예방하면서 마련됐다.

박성현 광양시장은 임관식 감독을 맞아 “광양의 자랑스러운 아들인 임 감독이 고향 팀을 이끌게 돼 매우 뜻깊다”며 환영의 뜻을 전했다. 이어 “임관식 감독의 고향인 봉강면은 백운산의 정기를 품은 곳이다”라며 “그 기운을 받아 하반기에는 반드시 반등에 성공해 광양시민과 전남드래곤즈 팬들에게 기쁨을 안겨주길 바란다”고 격려했다.

광양시는 이번 면담을 계기로 전남드래곤즈와의 협력을 더욱 강화하고 지역 축구 활성화와 스포츠 문화 확산을 위한 다양한 교류를 이어갈 계획이다.

또 다가오는 전남드래곤즈 홈경기는 ‘2026년 광양 축구인의 날’로 운영해 광양시장 특별 시축과 지역 축구인 화합 행사 등을 함께 진행하기로 했다.


광양 최종필 기자
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