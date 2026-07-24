인생 2막 경비원으로…구로구, 재취업 지원 나선다

경비원 취업지원 프로그램 3기 모집

40세 이상 구직자 51명 대상

교육비 전액 무료…27일부터 선착순



서울 구로구의 상반기 ‘경비원 취업지원 프로그램’에 참여한 수강생들이 경비 실무 이론 교육을 받고 있다.

구로구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 구로구가 중장년층의 재취업 지원을 위해 ‘2026년 경비원 취업지원 프로그램 3기’ 참여자 51명을 선착순 모집한다고 24일 밝혔다.‘경비원 취업지원 프로그램’은 경비직 취업에 필요한 일반경비원 신임교육(법정교육)을 제공하고, 수료 이후 취업까지 연계하는 원스톱 지원 사업이다. 특히 실무형 과정으로 운영해 중장년층의 취업 역량을 강화하고 안정적인 재취업을 돕는다.참여 대상은 구로구에 거주하는 40세 이상 구직자다. 신청은 27일부터 선착순으로 마감하며, 구로구청 본관 1층 일자리센터를 방문해 접수하면 된다.선발된 수강생은 다음달 19일부터 21일까지 3일간 ㈔한국경비원협회 중앙회에서 교육을 받는다. 교육은 오전 9시부터 오후 6시까지 진행되며 이론교육(4시간), 실무교육(19시간), 평가 및 수료식(1시간) 등 총 24시간 과정으로 구성됐다.참여자에게는 교육비 전액과 교육 기간 내 중식이 무료로 제공된다. 자세한 사항은 구로구청 누리집을 확인하거나 일자리센터로 문의하면 된다.장인홍 구로구청장은 “이번 프로그램이 중장년 구직자들의 성공적인 재취업을 돕는 실질적인 지원책이 되기를 바란다”며 “앞으로도 중장년층의 고용 안정과 구직 활동 지원을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.이범수 기자