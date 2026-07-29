임만균 서울시의회 의장, ‘관악문화플라자 복합화’ 속도감 있는 추진 당부

28일 市 주택실·문화본부·SH공사와 면담 갖고 진행상황 점검 및 청취

공공주택․시립도서관 복합화 예정… 지난달 착공, 2029년 준공 목표로 추진

“주민이 하루빨리 복합문화시설 이용할 수 있도록 사업 속도 내주길”



임만균 의장이 지난 28일 관악문화플라자 복합화 사업 관계 부서와 추진 상황을 점검하고 있다. 서울시의회 제공

이날 임 의장은 주택실, 문화본부, 그리고 서울주택도시개발공사(SH) 관계자들과 만나 약 270가구 규모의 공공주택 공급 계획과 함께 시립도서관 및 주민 개방형 주차장 조성 사업을 꼼꼼히 살폈다. 특히 지난달 첫삽을 뜬 ‘관악문화플라자’ 건립 사업은 2029년 완공을 목표로 순조롭게 진행되고 있다고 강조했다.



임만균 의장이 지난 28일 관악문화플라자 복합화 사업 관계 부서와 추진 상황을 점검하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 임만균 의장이 지난 28일, 관악구 신림동 544번지(옛 금천경찰서 부지)에 건립 중인 ‘관악문화플라자 복합화 사업’ 현장을 찾아 진행 상황을 면밀히 살피고 일정에 차질이 없도록 철저한 마무리를 당부했다.임 의장은 “지난 2019년 서울시가 권역별 시립도서관 조성 계획을 발표한 뒤로 7년 만에 옛 금천경찰서 부지 시립도서관 사업이 첫 삽을 떴다”라며 “오랫동안 기다려온 주민이 하루빨리 복합문화시설을 편리하게 이용할 수 있도록 사업에 속도를 내달라”고 요청했다.또한 임 의장은 시립도서관을 품은 ‘관악문화플라자’ 건립이 문화 격차 해소와 정보·문화 균형발전을 위해 시급한 과제임에도 그간 사업이 더디게 진행되어 온 점에 깊은 우려를 표했다. 그러면서 성공적인 지역 균형발전을 위해 해당 사업의 조속한 추진을 강력히 촉구했다.끝으로 임 의장은 “관악문화플라자가 들어서면 금천경찰서 이전 이후 침체됐던 지역이 활력을 되찾고, ‘관악’이 교육과 문화의 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “특히 주차장 시설 일부 개방으로 인근 주택가 주차난에도 숨통이 트일 것으로 기대되는 만큼 준공까지 꼼꼼하게 챙겨봐 달라”고 말했다.류정임 리포터