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양보 없는 ‘전남 국립 의과대학 유치’

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목포대·순천대 통합 끝내 평행선
교육부 공모 임박, 각자도생 전망

전남 국립 의과대학 신설의 최대 전제였던 국립목포대와 국립순천대의 통합 협상이 의대 소재지를 둘러싼 이견을 좁히지 못하면서 30년 가까이 해결하지 못한 지역 숙원 사업이 중대한 갈림길에 섰다.

28일 목포대와 순천대에 따르면 두 대학은 전날 대학 통합을 위한 2차 실무협의를 진행했지만 의대 배치 문제를 놓고 접점을 찾지 못했다.

1시간 30분가량 이어진 협의에서는 의대 입지 외에 통합 시기와 조직 운영, 시설 배치 등 주요 현안에서도 견해차가 좁혀지지 않았다. 양 대학은 협의를 계속 이어가겠다는 원론적인 입장을 밝혔지만 이달 말까지 교육부에 대학 통합 신청서를 제출해야 하는 일정을 고려하면 사실상 ‘골든타임’을 놓쳤다는 분석이 나온다.

앞서 지난 2일 전남광주 대전환기획위원회는 순천에 500병상 이상 규모의 대학병원을 우선 설립하고 목포에는 통합 대학본부와 의과대학을 설치한 뒤 대학병원을 단계적으로 설립하는 내용의 ‘1대학 2병원’ 중재안을 제시했다. 전남광주통합특별시도 27일 서부권인 목포에는 의과대학과 메디컬타운을, 동부권인 순천에 의료혁신타운을 조성하는 ‘초광역 통합의료벨트’ 구상을 내놓으며 절충을 시도했다.

그러나 순천대는 이러한 방안들이 동·서부권 균형 발전에 부합하지 않는다며 수용을 거부했다. 지난 20일 협의에서도 기존 중재안과는 다른 역제안을 제시하면서 협상은 다시 원점으로 돌아갔다

통합이 최종 무산될 경우 목포대와 순천대는 각각 의대 신설 공모에 참여하는 ‘개별 유치’로 전환할 가능성이 높다. 그러나 통합이라는 상징성과 경쟁력을 잃게 되면 의대 신설을 추진 중인 다른 지역과의 경쟁에서도 불리해질 수 있다.

전남광주 관계자는 “지역 의료 공백을 해소해야 한다는 본질은 사라지고 의대 유치 자체가 지역 간 이해관계와 정치 논리로 변질되고 있다”면서 “지금 필요한 것은 지멱 이기주의가 아닌 양보와 결단”이라고 지적했다.

전남광주 서미애 기자
2026-07-29 19면
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