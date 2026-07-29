김인영 경기도의원, 이천 가축분뇨 공동자원화시설 주민 간담회 개최



▲ 김인영 의원이 경기도의회 북부분원에서 열린 ‘이천 가축분뇨 공동자원화시설 주민 간담회’에서 대죽1리 주민 및 경기도 관계자들과 해결 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김인영 의원(더불어민주당, 이천2)이 지난 28일 경기도의회 북부분원에서 이천시에 추진 중인 ‘가축분뇨 공동자원화시설’ 신규 건립과 관련해 주민 간담회를 개최하고, 주민들의 악취 우려 전달과 함께 경기도 차원의 실질적인 저감 대책 마련을 촉구했다.이번 간담회는 신규 시설 건립 추진 과정에서 사전 설명과 동의 절차가 미흡했다는 지역 주민들의 문제 제기에 따라 성사됐다. 특히 추진 절차상의 문제점들이 거론되면서 사업 추진을 재검토해야 한다는 요구가 지속되어 왔다.현재 이천시 설성면 대죽리 일원에는 하루 99톤 처리 규모의 기존 공동자원화시설이 가동 중이며, 농림축산식품부 사업의 일환으로 하루 200톤 처리 규모의 신규 시설 추가 건립이 추진되고 있다.이날 간담회에 참석한 대죽1리 주민들은 기존 시설 운영으로 인한 지속적인 악취 피해를 호소하는 한편, 주민 동의 과정에서의 절차적 문제를 지적하며 신규 사업 추진의 전면 재검토를 강력히 요구했다.이에 대해 이강영 경기도 축산동물복지국장은 “신규 200톤 시설은 농림축산식품부 국비 사업으로 경기도가 자체적으로 사업 중단을 결정하기는 어렵다”면서도 “주민들의 생활환경을 고려해 기존 시설은 물론 대죽1리를 포함한 주변 마을 전체의 악취를 저감할 수 있는 종합 대책을 마련하겠다”라고 답했다.김인영 의원은 “경기도가 당장 사업 추진 여부를 결정할 수 있는 위치는 아니지만, 그렇다고 주민들의 생활 불편을 방치해서는 안 된다”라며 “기존 시설로 인한 악취 피해 발생 시 주민들께서 즉시 알려주시면 경기도와 협의하여 신속 조치될 수 있도록 직접 챙기겠다”라고 약속했다.이어 김 의원은 “가축분뇨를 적정하게 처리하고 에너지와 비료로 재활용하는 경축순환농업은 지속가능한 농업을 위해 나아가야 할 방향이지만, 그 과정에서 특정 지역 주민들이 악취와 환경 문제를 일방적으로 감내해서는 안 된다”라고 강조하며, “축산농가와 지역 주민이 함께 상생할 수 있는 실질적인 방안을 마련하는 데 의정 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.한편 이날 간담회에는 김인영 의원을 비롯해 대죽1리 주민, 이강영 경기도 축산동물복지국장 및 관계 공무원 등 10여 명이 참석해 신규 시설 추진에 따른 주민 입장과 악취 저감 대책을 다각도로 논의했다.양승현 리포터