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“도심 속에서 물놀이 즐기세요!”…오산 양산근린공원 어린이 물놀이장 8월 4일 개장

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오산 양산근린공원 어린이 물놀이장. 오산시청 제공


경기 오산시가 북부권 어린이와 가족들이 가까운 곳에서 물놀이를 즐길 수 있도록 양산근린공원 어린이 물놀이장을 다음 달 4일 개장해 23일까지 운영한다고 31일 밝혔다.

양산근린공원 어린이 물놀이장은 수심 30㎝의 물놀이 공간과 워터터널, 워터스프레이 등이 설치됐고 간이 샤워실과 화장실, 휴게 쉼터 등 가족 단위 이용객을 위한 편의시설도 갖췄다. 특별조정교부금 5억 원과 시비 6억 원 등 11억 원의 사업비가 투입됐다.

운영시간은 오전 11시부터 오후 5시까지다. 8월 4일부터 14일까지는 월요일을 제외하고 매일 운영하며, 15일부터 23일까지는 주말에 문을 연다. 광복절 대체공휴일인 17일에도 특별 운영한다.

양산근린공원 물놀이장 개장으로 시가 운영하는 어린이 물놀이장은 모두 9곳으로 늘어난다.

조용호 시장은 “어린이들이 집 가까운 곳에서 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간을 마련하는 것은 아이 키우기 좋은 도시를 만드는 데 꼭 필요한 일”이라며 “지역별로 부족한 시설을 세심하게 살피고 어린이와 가족들이 체감할 수 있는 생활밀착형 공간을 꾸준히 확충하겠다”고 말했다.


안승순 기자
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