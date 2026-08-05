노원구, ‘청년 프리랜서·예비 창업자’ 역량 강화

계약·세무·AI 활용·멘토링 등 실전형 교육

8월 10일까지 만 19~39세 청년 선착순 모집



노원구 ‘청년자율예산제’ 사업인 ‘노원 청년 에필로그 홍보단’이 지난 4월 구청에서 마케팅 역량강화 교육을 듣고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구가 청년 프리랜서와 예비 창업·창작자의 경쟁력 강화를 위한 ‘2026 청년 프리랜서 길잡이’ 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다. 프리랜서 시장의 성장에 발맞춰 계약·세무 실무와 인공지능(AI) 활용 능력을 키우도록 돕는다는 취지다.사업은 청년이 아이디어 제안부터 예산 편성까지 참여하는 ‘청년자율예산제’로 추진된다. 또 교육은 8월 13일부터 9월 17일까지 매주 목요일 총 6회 진행된다.프로그램은 단계별 실무 역량 강화에 초점을 맞췄다. 표준계약서 작성 및 분쟁 예방법, 종합소득세 신고 등 계약·세무 과정을 비롯해 생성형 AI 활용과 소셜미디어(SNS) 마케팅 전략을 다룬다. 또 현업 선배의 멘토링과 참여자 네트워킹을 제공하며 제안서 작성과 전문가 피드백을 통해 포트폴리오를 완성하도록 돕는다.대상은 노원구에서 활동하는 만 19세~39세 청년 20명 내외다. 참가비는 무료이며 10일까지 QR코드를 통해 선착순으로 신청하면 된다.서준오 구청장은 “청년들이 배우고 도전하며 성장할 수 있도록 실효성 있는 지원을 확대해 ‘직주락 완성도시 노원’을 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자