광양·구례·곡성·하동···‘섬진강권 관광시대 실현’ 속도

4개 시·군 시장·군수 간담회

통합관광벨트 조성 및 광역관광 활성화 논의



박성현 광양시장이 인사말을 하고 있다.



29일 곡성군청에서 열린 ‘섬진강권 4대 시·군 시장·군수 간담회’ 모습.

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섬진강을 공유하는 광양시와 곡성·구례·하동군이 통합관광벨트 조성과 체류형 관광콘텐츠 육성에 협력을 강화하며 섬진강권 관광시대 실현에 속도를 내고 있다.광양시는 29일 곡성군청에서 열린 ‘섬진강권 4대 시·군 시장·군수 간담회’에 참석해 섬진강권 통합관광벨트 조성사업 추진 현황을 공유하고 남부권 광역관광 진흥사업의 성공적인 추진을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.이날 간담회에는 박성현 광양시장과 4개 지자체장을 비롯해 전남관광재단 관계자와 실무 공무원 등 30여명이 참석했다. 참석자들은 민선9기 출범 이후 상견례를 겸해 처음 마련된 자리에서 섬진강권 공동 관광정책 추진 방향을 공유하고, 생활·문화·관광권을 함께하는 지자체 간 협력체계를 더욱 공고히 하자는 데 뜻을 모았다.간담회는 섬진강권 통합관광벨트 조성사업 추진 경과를 점검하고, 섬진강을 중심으로 한 광역 관광자원의 연계와 공동 마케팅, 체류형 관광상품 개발 방안 등을 논의하는 순서로 진행됐다. 이어 전남관광재단으로부터 남부권 광역관광 진흥사업 현황과 2033년까지 추진되는 ‘섬진강 스테이’ 특화사업을 비롯한 주요 광역관광 프로젝트와 향후 계획을 공유받고 세부 협력 방안을 논의했다.4개 시·군은 섬진강을 중심으로 한 생태·문화·관광자원을 하나의 브랜드로 연결해 권역 전체를 하나의 여행지로 인식할 수 있는 관광환경 조성에 나선다. 이를 통해 관광객이 여러 지역을 자연스럽게 오가며 머무를 수 있는 대한민국 대표 광역관광권 구축에 협력하기로 했다.박성현 광양시장은 “섬진강은 행정구역을 넘어 광양과 구례, 곡성, 하동을 하나로 연결하는 소중한 자산”이라며 “각 지역이 가진 매력을 연결해 섬진강권 전체의 관광 경쟁력을 높이고, 더 많은 관광객이 머물고 다시 찾는 대한민국 대표 광역관광권으로 성장할 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.섬진강권은 지난 2023년 ‘섬진강 관광시대’를 선포한 이후 통합관광벨트 조성사업을 공동 추진해 왔다. 2024년에는 문화체육관광부 남부권 광역관광개발계획에 반영돼 광역 관광권 조성의 기반을 마련했다. 현재는 ‘섬진강 스테이’ 특화사업을 비롯해 4개 시·군 관광지를 연결하는 순환형 투어버스, 섬진강트레일100K 등 공동사업을 추진하고 있다.광양 최종필 기자