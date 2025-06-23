구미경 서울시의원, 6·25전쟁 75주년 기념행사 참석

서울시청서 열린 기념식…군악대 공연과 함께 호국영령 추모와 감사의 시간 가져

참전용사 희생 기리며 보훈의 가치 강조ⵈ“예우는 곧 국가의 책임”



구미경 의원이(뒷줄 오른쪽에서 두 번째) 기념식에 참석해 기념촬영을 하고 있다

서울시의회 구미경 의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 20일 서울시청 8층 다목적홀에서 열린 ‘6·25전쟁 제75주년 특별강연 및 기념행사’에 참석해 참전용사와 보훈 가족들에게 깊은 감사의 마음을 전했다.이번 행사는 서울특별시 재향군인회와 안보단체협의회가 공동으로 마련했으며, 서울시 군악대의 공연과 함께 기념식이 진행되었다. 6·25전쟁의 역사적 의미를 되새기고, 조국을 위해 희생한 이들의 숭고한 정신을 기리는 뜻깊은 자리가 되었다.행사에는 보훈단체 관계자와 서울시 주요 인사, 시민 등 다양한 내빈이 함께했으며, 묵념과 기념사, 추모 공연 등을 통해 나라를 위한 헌신의 가치를 다시금 공유하는 시간이 이어졌다구 의원은 현재 서울시 재향군인회 자문위원으로 활동 중이며, 그간 보훈 단체와의 꾸준한 교류를 통해 예우 확대와 실질적인 지원 기반 마련에 앞장서 왔다. 특히 2023년에는 ‘서울시 재향군인 예우 및 지원에 관한 조례’ 개정안을 대표발의해, 서울시 보조금 사용 범위를 확대함으로써 단체 운영의 안정성을 제고하는 데 기여했다.구 의원은 “우리가 누리고 있는 평화는 결코 당연한 것이 아니라, 수많은 이름 없는 이들의 헌신과 희생 덕분에 가능했다”며 “앞으로도 서울시의회 차원에서 국가유공자와 보훈 가족을 위한 정책적 기반을 더욱 견고히 다져가겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀